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Verona-Fiorentina, le formazioni ufficiali della partita di Serie A

Serie A

Verona e Fiorentina si affrontano nella sfida salvezza al Bentegodi: Sammarco punta sulla coppia d'attacco Bowie-Orban. Kean vince il ballottaggio con Piccoli nella Viola. Ecco le scelte ufficiali

RISULTATO E TABELLINO LIVE

Formazioni ufficiali

Verona
Lorenzo Montipò
Lorenzo Montipò
portiere
Verona
Victor Nelsson
Victor Nelsson
difensore centro destra
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Verona
Andrias Edmundsson
Andrias Edmundsson
difensore centrale
Verona
Martin Frese
Martin Frese
difensore centro sinistra
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Verona
Daniel Oyegoke
Daniel Oyegoke
esterno destro
Verona
Jean-Daniel Akpa-Akpro
Jean-Daniel Akpa-Akpro
mezzala destra
Verona
Roberto Gagliardini
Roberto Gagliardini
centrocampista centrale
Verona
Antoine Bernede
Antoine Bernede
mezzala sinistra
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Verona
Rafik Belghali
Rafik Belghali
esterno sinistro
Verona
Kieron Bowie
Kieron Bowie
attaccante
pubblicità
Verona
Gift Orban
Gift Orban
attaccante

Verona (3-5-2), la formazione ufficiale

Montipò; Nelsson, Edmundsson, Frese; Oyegoke, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Belghali; Bowie, Orban. All. Sammarco

Fiorentina
David de Gea
David de Gea
portiere
Fiorentina
Pietro Comuzzo
Pietro Comuzzo
terzino destro
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Fiorentina
Marin Pongracic
Marin Pongracic
difensore centrale
Fiorentina
Luca Ranieri
Luca Ranieri
difensore centrale
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Fiorentina
Robin Gosens
Robin Gosens
terzino sinistro
Fiorentina
Nicolò Fagioli
Nicolò Fagioli
mediano
Fiorentina
Jack Harrison
Jack Harrison
esterno destro
Fiorentina
Giovanni Fabbian
Giovanni Fabbian
centrocampista centrale
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Fiorentina
Cher Ndour
Cher Ndour
centrocampista centrale
Fiorentina
Albert Gudmundsson
Albert Gudmundsson
esterno sinistro
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Fiorentina
Moise Kean
Moise Kean
attaccante

Fiorentina (4-1-4-1), la formazione ufficiale

De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Harrison, Fabbian, Ndour, Gudmundsson; Kean. All. Vanoli

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