Gasp: "Follia pensare di buttare gruppo per aria"

Inter-Roma, Gasperini: "Follia pensare di buttare per aria il gruppo"roma
L'allenatore della Roma prova ad analizzare la pesante sconfitta subita a San Siro contro l'Inter: "Di buono c'è stato il primo tempo, poi il gol di Calhanoglu alla fine della prima frazione ha un po' deciso la gara, c'è stato un crollo da parte nostra e non deve accadere". Rispetto al valore della squadra: "Non va ricostruita, ma rinforzata". Sulla Champions: "Difficile per noi, ma anche per la Juve, l'Atalanta o il Como"
E' certamente rammaricato per la prestazione, del secondo tempo, e per il risultato Gian Piero Gasperini che però non vuole che una gara possa condizionare in maniera negativa tutto il cammino della sua squadra: "Di positivo posso vedere il primo tempo, c'è stato un po' di scoramento per averlo chiuso in svantaggio - dice - Il gol di Calhanoglu ha deciso la gara, bisogna fargli i complimenti, il terzo gol poi ha provocato uno scoramento. Poi c'è stato un crollo morale, ci sta perdere a San Siro contro l'Inter ma non con queste dimensioni. Questa squadra è sana e il gruppo è positivo, cercheremo di ripartire".
"La squadra farà il suo dovere al meglio"
Inevitabilmente, la Roma andrà rinforzata: "Le valutazioni le farò con la società precise e chiare. Non credo che questa squadra vada ricostruita ma va rinforzata - spiega ancora - Ha una base evidente, stiamo pagando anche delle assenze molto lunghe e ripetute. Non credo stia facendo meno delle possibilità che ha. Dispiace perdere a Milano soprattutto per le dimensioni del risultato. La squadra farà il suo dovere al meglio, pensare di buttare per aria il gruppo per me è una follia. Va rinforzato, probabilmente bisogna migliorarlo". In che modo? "La Roma ha speso molto, a me non è mai capitato che una società spendesse queste cifre. Non è solo una questione economica ma di dove e chi andare a prendere per aumentare le potenzialità della squadra. Ora però è prematuro".
"Gol di Gatti ha inciso sui risultati successivi? Penso di no"
Sembra che la Roma abbia perso un po' di certezze dopo il gol segnato da Gatti contro la Juve: "Penso di no, è chiaro che è stato un gol importante. Le abbiamo giocate le partite, anche con il Bologna era stata un'ottima gara. Siamo in emergenza da tanto, non solo in attacco. Oggi per la prima volta c'è stato un crollo morale e questo non deve accadere". Rispetto all'obiettivo Champions: "E' difficile per noi, come per Juventus, Como e Atalanta. In questo momento siamo un po' attardati, però faremo di tutto per recuperare", aggiunge a DAZN