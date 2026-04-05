Gasp: "Follia pensare di buttare gruppo per aria"

L'allenatore della Roma prova ad analizzare la pesante sconfitta subita a San Siro contro l'Inter: "Di buono c'è stato il primo tempo, poi il gol di Calhanoglu alla fine della prima frazione ha un po' deciso la gara, c'è stato un crollo da parte nostra e non deve accadere". Rispetto al valore della squadra: "Non va ricostruita, ma rinforzata". Sulla Champions: "Difficile per noi, ma anche per la Juve, l'Atalanta o il Como" HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE

E' certamente rammaricato per la prestazione, del secondo tempo, e per il risultato Gian Piero Gasperini che però non vuole che una gara possa condizionare in maniera negativa tutto il cammino della sua squadra: "Di positivo posso vedere il primo tempo, c'è stato un po' di scoramento per averlo chiuso in svantaggio - dice - Il gol di Calhanoglu ha deciso la gara, bisogna fargli i complimenti, il terzo gol poi ha provocato uno scoramento. Poi c'è stato un crollo morale, ci sta perdere a San Siro contro l'Inter ma non con queste dimensioni. Questa squadra è sana e il gruppo è positivo, cercheremo di ripartire".

"La squadra farà il suo dovere al meglio" Inevitabilmente, la Roma andrà rinforzata: "Le valutazioni le farò con la società precise e chiare. Non credo che questa squadra vada ricostruita ma va rinforzata - spiega ancora - Ha una base evidente, stiamo pagando anche delle assenze molto lunghe e ripetute. Non credo stia facendo meno delle possibilità che ha. Dispiace perdere a Milano soprattutto per le dimensioni del risultato. La squadra farà il suo dovere al meglio, pensare di buttare per aria il gruppo per me è una follia. Va rinforzato, probabilmente bisogna migliorarlo". In che modo? "La Roma ha speso molto, a me non è mai capitato che una società spendesse queste cifre. Non è solo una questione economica ma di dove e chi andare a prendere per aumentare le potenzialità della squadra. Ora però è prematuro".