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Juventus-Genoa, le probabili formazioni del match di Serie A

Serie A

La Juve ospita il Genoa nel primo match dopo la sosta per le Nazionali. Ballottaggio in attacco per Spalletti: Boga e David si giocano una maglia da titolare, mentre Vlahovic dovrebbe partire dalla panchina. De Rossi, invece, non avrà a disposizione Norton-Cuffy: al suo posto Sabelli è in vantaggio. Qualche ballottaggio anche sulla trequarti dove Messias e Vitinha partono favoriti. Si gioca lunedì alle 18:00, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

LA CONFERENZA DI SPALLETTI

Probabili Formazioni

Juventus
Mattia Perin
Mattia Perin
portiere
Juventus
Pierre Kalulu
Pierre Kalulu
terzino destro
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Juventus
Bremer
Bremer
difensore centrale di destra
Juventus
Lloyd Kelly
Lloyd Kelly
difensore centrale di sinistra
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Juventus
Andrea Cambiaso
Andrea Cambiaso
terzino sinistro
Juventus
Weston McKennie
Weston McKennie
mezzala destra
Juventus
Manuel Locatelli
Manuel Locatelli
centrocampista centrale
Juventus
Khéphren Thuram
Khéphren Thuram
mezzala sinistra
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Juventus
Francisco Conceição
Francisco Conceição
ala destra
Juventus
Jérémie Boga
Jérémie Boga
attaccante centrale
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Juventus
Kenan Yildiz
Kenan Yildiz
ala sinistra

Le possibili scelte di Spalletti

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; McKennie, Locatelli, Thuram; Conceicao, Boga/David, Yildiz. All. Spalletti

  • Ballottaggio in attacco per Spalletti: Boga e David si giocano una maglia da titolare in attacco
  • Vlahovic dovrebbe partire ancora dalla panchina, come confermato da Spalletti: "Difficile possa partire dal 1' ma ci darà una mano"
  • Negli altri reparti si va verso la conferma delle scelte viste nell'ultimo match pareggiato contro il Sassuolo
  • In porta, Perin resta favorito su Di Gregorio
Genoa
Justin Bijlow
Justin Bijlow
portiere
Genoa
Alessandro Marcandalli
Alessandro Marcandalli
difensore centrale di destra
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Genoa
Leo Østigård
Leo Østigård
difensore centrale
Genoa
Johan Vásquez
Johan Vásquez
difensore centrale di sinistra
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Genoa
Mikael Ellertsson
Mikael Ellertsson
esterno destro
Genoa
Morten Frendrup
Morten Frendrup
centrocampista centrale
Genoa
Ruslan Malinovskyi
Ruslan Malinovskyi
centrocampista centrale
Genoa
Stefano Sabelli
Stefano Sabelli
esterno sinistro
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Genoa
Junior Messias
Junior Messias
trequartista
Genoa
Vitinha
Vitinha
trequartista
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Genoa
Lorenzo Colombo
Lorenzo Colombo
attaccante centrale

Le possibili scelte di De Rossi

GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Sabelli; Messias, Vitinha; Colombo. All. De Rossi

  • Qualche ballottaggio per De Rossi in vista della trasferta di Torino, dove non sarà disponibile Norton-Cuffy. Al suo posto Sabelli è in vantaggio su Martin
  • Dubbi anche sulla trequarti, con Messias favorito su Baldanzi, mentre Vitinha è avanti su Ekuban
  • Per il resto, contro la Juventus dovrebbe essere riproposta una formazione molto simile a quella vista contro l'Udinese

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