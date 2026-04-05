La Juve ospita il Genoa nel primo match dopo la sosta per le Nazionali. Ballottaggio in attacco per Spalletti: Boga e David si giocano una maglia da titolare, mentre Vlahovic dovrebbe partire dalla panchina. De Rossi, invece, non avrà a disposizione Norton-Cuffy: al suo posto Sabelli è in vantaggio. Qualche ballottaggio anche sulla trequarti dove Messias e Vitinha partono favoriti. Si gioca lunedì alle 18:00, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

LA CONFERENZA DI SPALLETTI