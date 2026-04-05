La Juve ospita il Genoa nel primo match dopo la sosta per le Nazionali. Ballottaggio in attacco per Spalletti: Boga e David si giocano una maglia da titolare, mentre Vlahovic dovrebbe partire dalla panchina. De Rossi, invece, non avrà a disposizione Norton-Cuffy: al suo posto Sabelli è in vantaggio. Qualche ballottaggio anche sulla trequarti dove Messias e Vitinha partono favoriti. Si gioca lunedì alle 18:00, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW
Probabili Formazioni
Le possibili scelte di Spalletti
JUVENTUS (4-3-3): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; McKennie, Locatelli, Thuram; Conceicao, Boga/David, Yildiz. All. Spalletti
- Ballottaggio in attacco per Spalletti: Boga e David si giocano una maglia da titolare in attacco
- Vlahovic dovrebbe partire ancora dalla panchina, come confermato da Spalletti: "Difficile possa partire dal 1' ma ci darà una mano"
- Negli altri reparti si va verso la conferma delle scelte viste nell'ultimo match pareggiato contro il Sassuolo
- In porta, Perin resta favorito su Di Gregorio
Le possibili scelte di De Rossi
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Sabelli; Messias, Vitinha; Colombo. All. De Rossi
- Qualche ballottaggio per De Rossi in vista della trasferta di Torino, dove non sarà disponibile Norton-Cuffy. Al suo posto Sabelli è in vantaggio su Martin
- Dubbi anche sulla trequarti, con Messias favorito su Baldanzi, mentre Vitinha è avanti su Ekuban
- Per il resto, contro la Juventus dovrebbe essere riproposta una formazione molto simile a quella vista contro l'Udinese