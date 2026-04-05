Intervistato da Dazn nel prepartita di Inter-Roma, il ds giallorosso, Frederic Massara, ha parlato del possibile riscatto a fine stagione di Donyell Malen e ha ribadito quanto Gasperini sia importante per i giallorossi: "Ci auguriamo che Malen possa essere il nostro centravanti per tanto tempo. Gasperini è una certezza: rimarrà"

La Roma vuole ripartire da Donyell Malen e Gian Piero Gasperin i. È quel che ha annunciato Ricky Massara, ds dei giallorossi, nel prepartita di Inter-Roma, gara conclusiva di questo giorno di Pasqua in Serie A. A Dazn, Massara ha detto. "Esiste questo diritto di riscatto a favore della Roma, è un presupposto affinché Malen rimanga nel club a lungo . Sta facendo benissimo, siamo felici di averlo e ci auguriamo che possa essere il centravanti della Roma per tanto tempo. Gasperini è una certezza, rimarrà ".

"Il calcio è cambiato moltissimo"

Massara ha parlato anche del momento difficile che sta vivendo la Roma. "L’eliminazione dall’Europa League è un rammarico per tutti. Non abbiamo posto un obiettivo minimo, sapevamo di dover cominciare un ciclo e siamo contenti di essere in lotta per il quarto posto". Dopo la terza esclusione consecutiva dai Mondiali per l'Italia, Massara ha fornito il suo punto di vista sullo stato di salute del calcio italiano: "In momenti di criticità come questi emergono svariate soluzioni. Mi limito a dire che il calcio, come ogni altro ambito, è cambiato moltissimo negli ultimi anni. Se saremo capaci di valutare questo cambiamento, avremo più possibilità di adottare provvedimenti che abbiano successo. Altrimenti, sarà più probabile che ci ritroveremo a fare gli stessi discorsi tra quattro anni”.