Dove vedere Pisa-Torino in tv

La sfida fra Pisa e Torino valida per la 31^ giornata di Serie A si gioca domenica 5 aprile alle 18.00 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca di Dario Massara con il commento di Massimo Gobbi. Inviati Marina Presello e Mario Giunta.

I numeri di Pisa e Torino

Sono 15 le sfide tra Pisa e Torino in Serie A: quattro successi toscani, sei pareggi e cinque vittorie piemontesi. Il Pisa è rimasto imbattuto in cinque delle ultime sei sfide contro il Torino in Serie A, l'unico successo dei granata nel periodo risale al 21 aprile 1991 (1-0 con gol di Roberto Cravero). Il Torino è rimasto imbattuto in 22 delle ultime 23 partite contro squadre neopromosse in Serie A. Prima sfida da allenatori in Serie A tra Oscar Hiljemark e Roberto D’Aversa. Roberto D’Aversa è imbattuto nelle ultime sette partite contro squadre neopromosse in Serie A.