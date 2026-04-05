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Pisa-Torino, dove vedere la partita in tv: gli orari

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Oggi, domenica 5 aprile, scendono in campo Pisa e Torino per la 31^ giornata di Serie A. Alle 18.00 Pisa-Torino su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

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Dove vedere Pisa-Torino in tv

La sfida fra Pisa e Torino valida per la 31^ giornata di Serie A si gioca domenica 5 aprile alle 18.00 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Dario Massara con il commento di Massimo Gobbi. Inviati Marina Presello e Mario Giunta.

I numeri di Pisa e Torino

Sono 15 le sfide tra Pisa e Torino in Serie A: quattro successi toscani, sei pareggi e cinque vittorie piemontesi. Il Pisa è rimasto imbattuto in cinque delle ultime sei sfide contro il Torino in Serie A, l'unico successo dei granata nel periodo risale al 21 aprile 1991 (1-0 con gol di Roberto Cravero). Il Torino è rimasto imbattuto in 22 delle ultime 23 partite contro squadre neopromosse in Serie A. Prima sfida da allenatori in Serie A tra Oscar Hiljemark e Roberto D’Aversa. Roberto D’Aversa è imbattuto nelle ultime sette partite contro squadre neopromosse in Serie A. 

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