Dove vedere Napoli-Milan

La partita Napoli-Milan valida per la 31^ giornata di Serie A sarà trasmessa lunedì 6 aprile alle ore 20.45 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Napoli e Milan

Nelle ultime cinque stagioni (dal 2021/22 ad oggi) il bilancio delle sfide tra Napoli e Milan in Serie A è in perfetto equilibrio, grazie a quattro successi per parte ed un pareggio, dopo che nei precedenti 10 campionati (tra il 2011/12 ed il 2020/21) gli azzurri avevano perso solo due confronti su 20 contro i rossoneri (10V, 8N). Per la prima volta nella storia della Serie A, Napoli (62) e Milan (63) si affronteranno avendo giocato entrambe almeno 30 partite in massima serie ed essendo separate al massimo da un punto in classifica. Il gap minore con cui le due formazioni si erano trovate di fronte in precedenza dopo almeno lo stesso numero di gare era di due punti (+2 per i rossoneri nel maggio 1936; +2 per gli azzurri il 12 luglio 2020): in entrambe le occasioni, i partenopei restarono imbattuti (1V, 1N). Dopo il successo per 2-1 del 30 marzo 2025, il Napoli potrebbe battere il Milan in due match casalinghi di fila in Serie A per la prima volta dalla serie di tre successi registrata tra agosto 2016 e agosto 2018 - da allora, prima del confronto più recente al Maradona tra le due formazioni, due pareggi e tre successi esterni dei rossoneri. Il Milan è la squadra che ha inflitto al Napoli la sua sconfitta interna più ampia in Serie A negli ultimi 25 anni: 4-0 il 2 aprile 2023, grazie ad una doppietta di Rafael Leão e ai gol di Alexis Saelemaekers e Brahim Díaz. Il Napoli ha vinto ciascuna delle ultime quattro gare giocate in Serie A e potrebbe arrivare a cinque successi di fila per la prima volta in questo campionato. Il Milan ha registrato solo tre sconfitte in questo campionato (18V, 9N) e solo due volte nell'era dei tre punti a vittoria è rimasto imbattuto in almeno 28 delle prime 31 gare di Serie A giocate in una singola stagione: nel 1995/96 (19V, 10) e nel 2003/04 (23V, 7N).