La 32^giornata di serie A si apre stasera, venerdì 10 aprile, con Roma-Pisa in diretta su Sky e in streaming su NOW . Giallorossi a caccia di punti per rincorrere un posto nella prossima Champions League mentre per i toscani le residue speranze di salvezza passano da un colpo all'Olimpico. Nella Roma assenti Mancini, Konè e Wesley. Il Pisa ritrova in attacco Durosinmi dopo la squalifica. Le probabili formazioni di Roma-Pisa
Probabili Formazioni
La probabile formazione della Roma
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Rensch; Soulè, Pellegrini; Malen. All. Gasperini
- Assente Mancini al suo posto in difesa tocca a Ghilardi
- Senza Konè e Wesley saranno Pisilli e Rensch a completare la linea in mezzo al campo
- Pellegrini e Soulè in appoggio a Malen
La probabile formazione del Pisa
PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Hojholt, Aebischer, Tramoni, Angori; Moreo, Durosinmi. Allenatore: Hiljemark
- Ancora assenti gli infortunati Marin e Denoon, fuori per scelta tecnica Lorran e Iling-Junior. Torna Vural fra i convocati
- In attacco il rientro dalla squalifica di Durosinmi
- Leris preferito a Tourè, Loyola in ballottaggio in mezzo con Hojholt