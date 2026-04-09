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Roma-Pisa, le probabili formazioni della partita di serie A

Serie A

La 32^giornata di serie A si apre stasera, venerdì 10 aprile, con Roma-Pisa in diretta su Sky e in streaming su NOW . Giallorossi a caccia di punti per rincorrere un posto nella prossima Champions League mentre per i toscani le residue speranze di salvezza passano da un colpo all'Olimpico. Nella Roma assenti Mancini, Konè e Wesley. Il Pisa ritrova in attacco Durosinmi dopo la squalifica. Le probabili formazioni di Roma-Pisa

SERIE A, 32^: PROBABILI FORMAZIONI

Probabili Formazioni

Roma
Mile Svilar
Mile Svilar
Portiere
Roma
Daniele Ghilardi
Daniele Ghilardi
Difensore di destra
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Roma
Evan Ndicka
Evan Ndicka
Difensore centrale
Roma
Mario Hermoso
Mario Hermoso
Difensore di sinistra
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Roma
Zeki Çelik
Zeki Çelik
Esterno destro
Roma
Bryan Cristante
Bryan Cristante
Centrocampista centrale
Roma
Niccolò Pisilli
Niccolò Pisilli
Centrocampista centrale
Roma
Devyne Rensch
Devyne Rensch
Esterno sinistro
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Roma
Matías Soulé
Matías Soulé
Trequartista di destra
Roma
Lorenzo Pellegrini
Lorenzo Pellegrini
Trequartista di sinistra
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Roma
Donyell Malen
Donyell Malen
Attaccante

La probabile formazione della Roma

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Rensch; Soulè, Pellegrini; Malen. All. Gasperini

  • Assente Mancini al suo posto in difesa tocca a Ghilardi
  • Senza Konè e Wesley saranno Pisilli e Rensch a completare la linea in mezzo al campo
  • Pellegrini e Soulè in appoggio a Malen
Pisa
Adrian Semper
Adrian Semper
Portiere
Pisa
Arturo Calabresi
Arturo Calabresi
Difensore di destra
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Pisa
Antonio Caracciolo
Antonio Caracciolo
Difensore centrale
Pisa
Simone Canestrelli
Simone Canestrelli
Difensore di sinistra
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Pisa
Mehdi Léris
Mehdi Léris
Esterno destro
Pisa
Michel Aebischer
Michel Aebischer
Centrocampista di destra
Pisa
Malthe Højholt
Malthe Højholt
Centrocampista centrale
Pisa
Mattéo Tramoni
Mattéo Tramoni
Centrocampista di sinistra
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Pisa
Samuele Angori
Samuele Angori
Esterno sinistro
Pisa
Stefano Moreo
Stefano Moreo
Attaccante
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Pisa
Rafiu Durosinmi
Rafiu Durosinmi
Attaccante

La probabile formazione del Pisa

PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Hojholt, Aebischer, Tramoni, Angori; Moreo, Durosinmi. Allenatore: Hiljemark

  • Ancora assenti gli infortunati Marin e Denoon, fuori per scelta tecnica Lorran e Iling-Junior. Torna Vural fra i convocati
  • In attacco il rientro dalla squalifica di Durosinmi
  • Leris preferito a Tourè, Loyola in ballottaggio in mezzo con Hojholt

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