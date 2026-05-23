Il dato è curioso, visto che difficilmente accade che una squadra vinca il campionato con più gol fatti che punti in classifica. L'Inter di Chivu chiude così, con 89 reti (l'ultima del campionato, a 3' dalla fine della stagione, porta la firma di Diouf ed è decisiva per pareggiare in casa del Bologna) che eguagliano il bottino delle stagioni interiste di Conte (2020/21) e Inzaghi (2022/23); 87 sono invece i punti in classifica. Ma soprattutto chiude evitando una sconfitta. "Bisognava onorare la maglia - dice Chivu a fine partita - e quello che di buono abbiamo fatto in questa stagione per merito dei ragazzi che anche oggi hanno messo in campo la loro miglior versione. Siamo felici. I ragazzi che sono entrati hanno dato energia e ci hanno creduto fino in fondo facendo vedere le loro qualità, hanno dato il loro contributo a quella che è stata una partita ripresa nel secondo tempo. Sono contento per Cocchi, Topalovic, Diouf, per Pio perché oggi è andato in doppia cifra. Sono dei bravi giocatori che fanno vedere di meritare di giocare nell’Inter. Poi i giovani devono ancora crescere, ma intanto hanno assaggiato un po’ di Serie A capendo che fare il salto non è così semplice".

Approfondimento Le pagelle di Bologna-Inter 3-3