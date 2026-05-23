Bologna-Inter, Chivu: "Onorato la maglia fino all'ultimo"inter
Chiusa la stagione, Chivu si concentra... sulle vacanze che lo aspettano: "Sono in un frullatore da più di un anno, questa estate darò la priorità alla mia famiglia e cercherò di non guardare troppo il telefono". Sulla partita con il Bologna: "Onorata la maglia fino all'ultimo, bravi i giocatori subentrati, hanno portato energia facendo vedere di essere da Inter"
Il dato è curioso, visto che difficilmente accade che una squadra vinca il campionato con più gol fatti che punti in classifica. L'Inter di Chivu chiude così, con 89 reti (l'ultima del campionato, a 3' dalla fine della stagione, porta la firma di Diouf ed è decisiva per pareggiare in casa del Bologna) che eguagliano il bottino delle stagioni interiste di Conte (2020/21) e Inzaghi (2022/23); 87 sono invece i punti in classifica. Ma soprattutto chiude evitando una sconfitta. "Bisognava onorare la maglia - dice Chivu a fine partita - e quello che di buono abbiamo fatto in questa stagione per merito dei ragazzi che anche oggi hanno messo in campo la loro miglior versione. Siamo felici. I ragazzi che sono entrati hanno dato energia e ci hanno creduto fino in fondo facendo vedere le loro qualità, hanno dato il loro contributo a quella che è stata una partita ripresa nel secondo tempo. Sono contento per Cocchi, Topalovic, Diouf, per Pio perché oggi è andato in doppia cifra. Sono dei bravi giocatori che fanno vedere di meritare di giocare nell’Inter. Poi i giovani devono ancora crescere, ma intanto hanno assaggiato un po’ di Serie A capendo che fare il salto non è così semplice".
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"Ai Mondiali tifo per la mia famiglia"
"Per chi farò il tifo al Mondiale? Io tifo per la mia famiglia, è un anno e tre mesi che sono in un frullatore, a partire da Parma perché non era stato semplice raggiungere quella salvezza e poi subito l’Inter senza avere tempo di goderci la nostra vita. Mia moglie e i miei figli hanno la priorità in questa estate. Dovrò sforzarmi per fermarmi, cercherò di non stare sempre attaccato al telefono". Nessun indizio nemmeno sul mercato: "Ripartire da Martinez e Diouf? Vedremo, questa squadra ha tante certezze e non bisogna perderle, aggiungendo qualcosina. Sono contento per la loro pazienza e ormai fanno vedere che possono stare serenamente in questa squadra. Ma ripeto: in questa stagione abbiamo speso tanto, ora abbiamo due trofei in bacheca e ci serve una bella vacanza".