Dove vedere Milan-Udinese

La partita Milan-Udinese della 32^ giornata di Serie A si gioca sabato 11 aprile alle 18 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky

La partita Milan-Udinese valida per la 32^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 11 aprile alle ore 18 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky . Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Milan e Udinese

Il Milan ha vinto le ultime quattro sfide contro l'Udinese in Serie A e solo una volta ha registrato una serie di successi più lunga contro i friulani nella massima serie: sette tra il 1998 e il 2001; in particolare, il Milan potrebbe battere questa avversaria quattro volte di fila senza mai subire gol per la prima volta nella competizione.

Considerando solo le sfide del girone di ritorno, l'Udinese ha perso le ultime due contro il Milan con un punteggio aggregato di 7-2 e solo una volta ha perso tre gare di fila contro i rossoneri nella seconda parte di stagione in Serie A, tra il 1999 e il 2001. Il Milan ha vinto solo quattro delle ultime 10 sfide casalinghe contro l'Udinese in Serie A (4N, 2P), dopo una serie di tre successi interni di fila; in particolare, dopo la vittoria sui friulani nell'ultimo precedente del genere (1-0, 19 ottobre 2024), il Milan potrebbe collezionare due successi consecutivi per la prima volta dal 2014 (serie arrivata a tre). Il Milan ha perso tre delle ultime sei gare in Serie A (3V), dopo che nel quadruplo delle partite precedenti era sempre rimasto imbattuto (15V, 9N); i rossoneri, dopo il ko contro il Napoli, potrebbero perdere due match di fila in campionato per la prima volta da marzo 2025 (serie arrivata a tre, con Conceição allenatore). L'Udinese non ha mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato nelle ultime sei gare in Serie A, con due vittorie, due pareggi e due sconfitte; i friulani arrivano da due clean sheet consecutivi e potrebbero arrivare a tre per la seconda volta nella gestione Runjaic in campionato, dopo il periodo febbraio-marzo 2025. Considerando solo il rendimento contro le squadre attualmente nella parte bassa della classifica di Serie A, il Milan sarebbe 7° in campionato con 34 punti, mentre - nonostante la sconfitta nell'ultima giornata contro il Napoli - contro le formazioni della parte alta della classifica i rossoneri hanno raccolto 29 punti, record al pari dell'Inter.