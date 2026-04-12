Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 32^ giornataguida tv
Oggi, domenica 12 aprile, si scende in campo per la 32^ giornata di Serie A. Alle 18.00 Bologna-Lecce su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Tutti gli appuntamenti della domenica di campionato
La domenica della 32^ giornata di campionato si apre alle 12.30 con Genoa-Sassuolo, prosegue alle 15.00 con Parma-Napoli, mentre alle 18.00 è il momento di Bologna-Lecce su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Alle 20.45 scendono in campo Como e Inter. Telecronaca di Daniele Barone con il commento di Giancarlo Marocchi. Inviati Marco Nosotti e Marina Presello.
Gli studi e i volti di Sky Sport
Domenica a mezzogiorno La Casa dello Sport - Day condotto da Sara Benci, con Fernando Orsi e Alessandro Biolchi ospiti in studio. Alle 15.30 spazio a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello, Riccardo Gentile, Marco Bucciantini e Lorenzo Minotti. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco con Leo Di Bello in compagnia di Paolo Assogna, Dario Massara e Luca Marchetti. Pre e postpartita affidato a Sky Calcio Club, con Fabio Caressa alla conduzione. Compongono la tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio e Stefano De Grandis.
Serie A, la programmazione di oggi
- dalle 12.00: La Casa dello Sport – Day con Sara Benci, Fernando Orsi e Alessandro Biolchi
- ore 12.30: Genoa-Sassuolo su DAZN 1
- ore 15.00: Parma-Napoli su DAZN 1
- dalle 15.30: Sky Sunday Football con Leo Di Bello, Riccardo Gentile, Marco Bucciantini e Lorenzo Minotti
- alle 18.00: BOLOGNA-LECCE su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Telecronaca di Daniele Barone, commento Giancarlo Marocchi. Inviati Marco Nosotti e Marina Presello
- dalle 20 e dalle 22.45: Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio e Stefano De Grandis
- ore 20.45: Como-Inter su DAZN 1
- dalle 20.45: Campo Aperto Serie A con Leo Di Bello, Paolo Assogna, Luca Marchetti e Dario Massara