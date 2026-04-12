Le partite di Serie A di oggi

La domenica della 32^ giornata di campionato si apre alle 12.30 con Genoa-Sassuolo , prosegue alle 15.00 con Parma-Napoli , mentre alle 18.00 è il momento di Bologna-Lecce su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Alle 20.45 scendono in campo Como e Inter . Telecronaca di Daniele Barone con il commento di Giancarlo Marocchi. Inviati Marco Nosotti e Marina Presello.

Gli studi e i volti di Sky Sport

Domenica a mezzogiorno La Casa dello Sport - Day condotto da Sara Benci, con Fernando Orsi e Alessandro Biolchi ospiti in studio. Alle 15.30 spazio a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello, Riccardo Gentile, Marco Bucciantini e Lorenzo Minotti. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco con Leo Di Bello in compagnia di Paolo Assogna, Dario Massara e Luca Marchetti. Pre e postpartita affidato a Sky Calcio Club, con Fabio Caressa alla conduzione. Compongono la tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio e Stefano De Grandis.