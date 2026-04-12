Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 32^ giornata

guida tv

Oggi, domenica 12 aprile, si scende in campo per la 32^ giornata di Serie A. Alle 18.00 Bologna-Lecce su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Tutti gli appuntamenti della domenica di campionato

PARMA-NAPOLI LIVE

La domenica della 32^ giornata di campionato si apre alle 12.30 con Genoa-Sassuolo, prosegue alle 15.00 con Parma-Napoli, mentre alle 18.00 è il momento di Bologna-Lecce su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Alle 20.45 scendono in campo Como Inter. Telecronaca di Daniele Barone con il commento di Giancarlo Marocchi. Inviati Marco Nosotti e Marina Presello.

Gli studi e i volti di Sky Sport

Domenica a mezzogiorno La Casa dello Sport - Day condotto da Sara Benci, con Fernando Orsi e Alessandro Biolchi ospiti in studio. Alle 15.30 spazio a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello, Riccardo Gentile, Marco Bucciantini e Lorenzo Minotti. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco con Leo Di Bello in compagnia di Paolo Assogna, Dario Massara e Luca Marchetti. Pre e postpartita affidato a Sky Calcio Club, con Fabio Caressa alla conduzione. Compongono la tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio e Stefano De Grandis.

Serie A, la programmazione di oggi

  • dalle 12.00: La Casa dello Sport – Day con Sara Benci, Fernando Orsi e Alessandro Biolchi
  • ore 12.30: Genoa-Sassuolo su DAZN 1
  • ore 15.00: Parma-Napoli su DAZN 1 
  • dalle 15.30: Sky Sunday Football con Leo Di Bello, Riccardo Gentile, Marco Bucciantini e Lorenzo Minotti
  • alle 18.00: BOLOGNA-LECCE su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Telecronaca di Daniele Barone, commento Giancarlo Marocchi. Inviati Marco Nosotti e Marina Presello
  • dalle 20 e dalle 22.45: Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio e Stefano De Grandis
  • ore 20.45: Como-Inter su DAZN 1 
  • dalle 20.45: Campo Aperto Serie A con Leo Di Bello, Paolo Assogna, Luca Marchetti e Dario Massara

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

Dove vedere Bologna-Lecce

guida tv

Oggi, domenica 12 aprile, scendono in campo alle ore 18 Bologna e Lecce. La partita sarà in...

Rissa nel tunnel, espulsi Berardi ed Ellertsson

LA RICOSTRUZIONE

Tensione a Marassi al termine del primo tempo dopo il fallo non fischiato a Koné su Sabelli....

Dove vedere Parma-Napoli

guida tv

La partita tra Parma e Napoli della 32^ giornata di Serie A si gioca domenica 12 aprile alle...

Le partite di Serie A di oggi

guida tv

Oggi, domenica 12 aprile, si scende in campo per la 32^ giornata di Serie A. Alle...

Dove vedere Genoa-Sassuolo

guida tv

La partita tra Genoa e Sassuolo della 32^ giornata di Serie A si gioca domenica 12 aprile...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE