La partita Fiorentina-Lazio valida per la 32^ giornata di Serie A sarà trasmessa lunedì 13 aprile alle ore 20.45 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Fiorentina e Lazio

La Fiorentina è la squadra contro cui la Lazio ha sia vinto il maggior numero di partite nella sua storia in Serie A - 59 su 153 sfide totali, completano il quadro 44 pareggi e 50 successi viola - sia segnato più reti (213). Nelle ultime quattro sfide in Serie A tra Fiorentina e Lazio, ben tre vittorie viola e il pareggio 2-2 nel match d'andata di questo campionato: i toscani potrebbero rimanere imbattuti per cinque match di fila contro i biancocelesti in Serie A per la prima volta dal periodo tra il 1980 e il 1989 (sei in quel caso). La Fiorentina ha vinto - entrambe col punteggio di 2-1 - le ultime due sfide casalinghe contro la Lazio in Serie A e non ottiene tre successi interni di fila contro i biancocelesti nella competizione dal periodo tra il dicembre 2006 e il febbraio 2009, quando in panchina c'era Cesare Prandelli. Da inizio febbraio la Fiorentina ha cambiato marcia in Serie A: quattro vittorie in otto giornate (ne aveva collezionate appena tre nelle precedenti 23 partite di questo torneo) e una media punti di 1,88, contro quella di 0,74 registrata nella precedente parte di questo campionato. La Lazio ha vinto l'ultima trasferta in Serie A a Bologna e in questo campionato non è ancora riuscita a ottenere due successi di fila fuori casa: l'ultima volta risale ad aprile-maggio 2025 (tre consecutivi contro Atalanta, Genoa ed Empoli).