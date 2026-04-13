Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Roma, tensione Ranieri-Gasperini: la palla passa ai Friedkin

ricostruzione
Angelo Mangiante

Angelo Mangiante

Sarà la proprietà della Roma a decide e come andare avanti dopo lo strappo reso pubblico dalle dichiarazioni di Claudio Ranieri nel prepartita di Roma-Lecce. Il tutto mentre la squadra è in piena corsa per tornare in Champions dopo 7 anni di assenza e sabato c’è una partita delicatissima all’Olimpico contro l’Atalanta

Una corsa Champions con Roma-Atalanta in campo sabato, ma anche la necessità di fare chiarezza dentro troppe tensioni extra campo. Le critiche di Ranieri nei confronti di Gasperini hanno creato apprensione nella proprietà. I Friedkin sono al corrente della situazione, ma le parole di Ranieri l’hanno fatta deflagrare anche in ambito pubblico. Con la proprietà che si attendeva più riservatezza per risolvere certe dinamiche societarie in altre sedi. 

L'attacco di Ranieri

Così come Gasperini, in piena corsa Champions, è rimasto ovviamente male dall'attacco pubblico di Ranieri. Non se lo aspettava e non ha gradito arrivasse in un prepartita delicato con la squadra ancora in piena corsa Champions. Soprattutto i passaggi in cui lo ha definiva la quarta scelta con "tre allenatori che hanno detto no prima di lui", il modo in cui gli ha rimproverato "il ritardo che ha causato per inseguire Sancho" sul mercato o rivendicare il suo ruolo di "advisor dei Friedkin e non dell'allenatore", per ribadire le distanze.

E ora, che succede?

Saranno solo i Friedkin a decidere ora come andare avanti, con il rischio di disperdere ora le attenzioni che andrebbero rivolte invece solo al campo nel momento decisivo della stagione. E’ ancora possibile andare avanti con i due (e aggiungiamo tre, con il ds Massara, che non ha certo grande feeling con l’allenatore) in aperto dissidio, o si riuscirà a riportare la pace? E’ questo il grande quesito sul futuro della Roma. Sarà pressoché impossibile rivedere tutti nelle stesse posizioni l’anno prossimo.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

Fabregas: "Attaccato al Como, difficile vada via"

COMO

L'allenatore del Como dopo aver ricevuto a Roma il premio 'Bearzot', organizzato da US Acli:...

Dove vedere Fiorentina-Lazio

guida tv

La partita tra Fiorentina e Lazio della 32^ giornata di Serie A si gioca lunedì 13 aprile alle...

Serie A con Malagò, Abete scende in campo: le news

live elezioni figc

L'Assemblea della Lega Serie A ha scelto Malagò come candidato presidente della Figc: 18 i club...

Tensione Ranieri-Gasp: la palla passa ai Friedkin

ricostruzione

Sarà la proprietà della Roma a decide e come andare avanti dopo lo strappo reso pubblico dalle...

Chivu scherza: "Più vicini a obiettivo Champions"

inter

E' soddisfatto l'allenatore dell'Inter che commenta il successo in rimonta sul Como e scherza...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE