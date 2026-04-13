Roma, tensione Ranieri-Gasperini: la palla passa ai Friedkin

Sarà la proprietà della Roma a decide e come andare avanti dopo lo strappo reso pubblico dalle dichiarazioni di Claudio Ranieri nel prepartita di Roma-Lecce. Il tutto mentre la squadra è in piena corsa per tornare in Champions dopo 7 anni di assenza e sabato c’è una partita delicatissima all’Olimpico contro l’Atalanta

L'attacco di Ranieri

Così come Gasperini, in piena corsa Champions, è rimasto ovviamente male dall'attacco pubblico di Ranieri. Non se lo aspettava e non ha gradito arrivasse in un prepartita delicato con la squadra ancora in piena corsa Champions. Soprattutto i passaggi in cui lo ha definiva la quarta scelta con "tre allenatori che hanno detto no prima di lui", il modo in cui gli ha rimproverato "il ritardo che ha causato per inseguire Sancho" sul mercato o rivendicare il suo ruolo di "advisor dei Friedkin e non dell'allenatore", per ribadire le distanze.