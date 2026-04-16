Nel venerdì della 33^ giornata di Serie A, l'Inter ospita il Cagliari a San Siro. Chivu deve fare a meno di Bastoni che non è al 100%, mentre davanti ballottaggio tra Pio Esposito e Bonny con il primo favorito. Pisacane va verso la coppia d'attacco Borrelli-Sebastiano Esposito. Inter-Cagliari in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
Probabili Formazioni
INTER (3-5-2) la probabile formazione
Sommer; Akanji, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Pio Esposito, Thuram. All. Chivu
- Assenti Sucic per squalifica, oltre a Lautaro Martinez e Bisseck per infortunio
- Ballottaggio in avanti tra Pio Esposito e Bonny con il primo favorito
- Akanji unico diffidato
- Come detto da Chivu in conferenza stampa, Bastoni non è al 100% e non sarà convocato
- Sono stati provati anche Diouf per Dumfries e Frattesi per Barella. Domani la decisione finale
CAGLIARI (3-5-2) la probabile formazione
Caprile; Ze Pedro, Mina, Obert; Palestra, Adopo, Gaetano, Folorunsho, Deiola; Borrelli, Esposito. All. Pisacane
- Pisacane, che non ha parlato e non parlerà per lo sciopero dei giornalisti, dovrebbe cambiarne due rispetto alla formazione vincente contro la Cremonese
- Indisponibili Mazzitelli, Pavoletti, Idrissi, Felici per infortunio