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Inter-Cagliari, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A
©IPA/Fotogramma

Nel venerdì della 33^ giornata di Serie A, l'Inter ospita il Cagliari a San Siro. Chivu deve fare a meno di Bastoni che non è al 100%, mentre davanti ballottaggio tra Pio Esposito e Bonny con il primo favorito. Pisacane va verso la coppia d'attacco Borrelli-Sebastiano Esposito. Inter-Cagliari in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

CHIVU: "BASTONI NON AL 100%, NON SARA' CONVOCATO"

Probabili Formazioni

Inter
Yann Sommer
Yann Sommer
portiere
Inter
Manuel Akanji
Manuel Akanji
difensore centrale di destra
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Inter
Stefan de Vrij
Stefan de Vrij
difensore centrale
Inter
Carlos Augusto
Carlos Augusto
difensore centrale di sinistra
pubblicità
Inter
Denzel Dumfries
Denzel Dumfries
esterno destro
Inter
Nicolò Barella
Nicolò Barella
mezzala destra
Inter
Hakan Çalhanoglu
Hakan Çalhanoglu
centrocampista centrale
Inter
Piotr Zielinski
Piotr Zielinski
mezzala sinistra
pubblicità
Inter
Federico Dimarco
Federico Dimarco
esterno sinistro
Inter
Pio Esposito
Pio Esposito
attaccante
pubblicità
Inter
Marcus Thuram
Marcus Thuram
attaccante

INTER (3-5-2) la probabile formazione

Sommer; Akanji, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Pio Esposito, Thuram. All. Chivu

  • Assenti Sucic per squalifica, oltre a Lautaro Martinez e Bisseck per infortunio
  • Ballottaggio in avanti tra Pio Esposito e Bonny con il primo favorito
  • Akanji unico diffidato
  • Come detto da Chivu in conferenza stampa, Bastoni non è al 100% e non sarà convocato
  • Sono stati provati anche Diouf per Dumfries e Frattesi per Barella. Domani la decisione finale
Cagliari
Elia Caprile
Elia Caprile
portiere
Cagliari
Zé Pedro
Zé Pedro
difensore centrale di destra
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Cagliari
Yerry Mina
Yerry Mina
difensore centrale
Cagliari
Adam Obert
Adam Obert
difensore centrale di sinistra
pubblicità
Cagliari
Marco Palestra
Marco Palestra
esterno destro
Cagliari
Michel Adopo
Michel Adopo
mezzala destra
Cagliari
Gianluca Gaetano
Gianluca Gaetano
centrocampista centrale
Cagliari
Michael Folorunsho
Michael Folorunsho
mezzala sinistra
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Cagliari
Alessandro Deiola
Alessandro Deiola
esterno sinistro
Cagliari
Gennaro Borrelli
Gennaro Borrelli
attaccante
pubblicità
Cagliari
Sebastiano Esposito
Sebastiano Esposito
attaccante

CAGLIARI (3-5-2) la probabile formazione

Caprile; Ze Pedro, Mina, Obert; Palestra, Adopo, Gaetano, Folorunsho, Deiola; Borrelli, Esposito. All. Pisacane

  • Pisacane, che non ha parlato e non parlerà per lo sciopero dei giornalisti, dovrebbe cambiarne due rispetto alla formazione vincente contro la Cremonese
  • Indisponibili Mazzitelli, Pavoletti, Idrissi, Felici per infortunio

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