Nel venerdì della 33^ giornata di Serie A, l'Inter ospita il Cagliari a San Siro. Chivu deve fare a meno di Bastoni che non è al 100%, mentre davanti ballottaggio tra Pio Esposito e Bonny con il primo favorito. Pisacane va verso la coppia d'attacco Borrelli-Sebastiano Esposito. Inter-Cagliari in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

CHIVU: "BASTONI NON AL 100%, NON SARA' CONVOCATO"