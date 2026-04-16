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Malagò: "Indispensabile politica si occupi del calcio. Possiamo tornare a volerci bene"

ELEZIONI FIGC

Sul palco dell'evento "Il foglio a San Siro" Giovanni Malagò, tra i possibili candidati alla presidenza Figc dopo il quasi unanime sostegno ricevuto dalla Lega Serie A (19 club su 20) ha parlato così: "E' indispensabile che la politica si occupi di sport e anche del calcio: un conto è che si occupi, un altro che occupi. Questo è il punto centrale della questione". Poi ancora: "Se mi spaventa la politica che non mi ha confermato al Coni? No, possiamo tornare a volerci bene..."

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