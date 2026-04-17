Il calendario della 33^ giornata di Serie A

Da venerdì 17 a lunedì 20 aprile la 33^ giornata di Serie A su Sky e in streaming su NOW con 3 gare in co-esclusiva: Inter-Cagliari, Roma-Atalanta e Pisa-Genoa. Domenica sera ospite speciale a Sky Calcio Club: Vincenzo Montella. Aggiornamenti live su Sky Sport 24, SkySport.it e i canali social di Sky Sport, con i live blog, video, podcast e gli Skylights di tutti i match

Da venerdì 17 a lunedì 20 aprile appuntamento con la trentatreesima giornata della stagione su Sky e in streaming su NOW . Venerdì alle 20.45 si gioca Inter-Cagliari su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Sabato alle 20.45 da non perdere Roma-Atalanta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Domenica alle 18 sarà il momento di Pisa-Genoa , su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Per l’intera stagione gli SkyLights di tutte le 380 partite, per rivivere i momenti salienti di tutti i match con il commento dei telecronisti di Sky e il supporto dello Sky Sport Tech e dello Sky Sport Skill . Un racconto a 360 gradi con gli inviati di Sky Sport che saranno presenti su tutti i campi della Serie A.

Gli studi e i volti di Sky Sport

Venerdì sera appuntamento dalle 20 e dalle 22.45 con Friday Night, il programma condotto da Fabio Tavelli e Rachele Sangiuliano in compagnia di Walter Zenga, e Massimo Marianella. Sabato pomeriggio analisi e commenti affidati a La Casa dello Sport - Day, dalle 14 con Mario Giunta insieme a Maurizio Compagnoni, Stefano De Grandis e Michele Padovano. Pre e postpartita dalle 20 e dalle 22.45 affidato a Saturday Night, con Giorgia Cenni in compagnia di Paolo Condò, Stefano Borghi e Aldo Serena. Domenica si riparte a mezzogiorno con La Casa dello Sport - Day condotto da Sara Benci, con Fernando Orsi, Dario Massara e Angelo Carotenuto ospiti in studio. Alle 15.30 spazio a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello, Fabio Quagliarella e Federico Zancan. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco con Leo Di Bello in compagnia di Paolo Assogna, Luca Marchetti e Luca Tommasini. Pre e postpartita affidato a Sky Calcio Club, con Fabio Caressa alla conduzione. Compongono la tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Giancarlo Marocchi, Marco Bucciantini e un ospite speciale: il Ct della Turchia Vincenzo Montella. Lunedì sera, L’Originale dalle 20 e dalle 22.45. Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna saranno in compagnia di Veronica Baldaccini, Luca Gotti, Gianfranco Teotino e Walter Zenga.

Inoltre, tutte e 10 le partite di ogni turno di Serie A saranno visibili nei bar, hotel e altri locali pubblici, con abbonamento Sky Business, sempre con la competenza e la qualità del commento della squadra di Sky Sport.