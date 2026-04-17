Napoli e Lazio si sfidano nella 33^ giornata, sabato 18 aprile alle 18 allo stadio Maradona. Conte con De Bruyne e McTominay alle spalle di Hojlund. Sarri - con tre dubbi di formazione - rilancia Zaccagni dal 1': giocherà nel tridente insieme a Isaksen e Dia
Probabili Formazioni
Le possibili scelte di Conte
NAPOLI (3-4-2-1), la probabile formazione: Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte
- Nel 3-4-2-1 di Conte De Bruyne e McTominay alle spalle di Hojlund
- Politano e Spinazzola sulle fasce con Lobotka-Anguissa in mezzo
- Davanti a Milinkovic-Savic difesa a 3 Beukema-Buongiorno-Olivera
- Indisponibili Di Lorenzo, Neres, Vergara e Lukaku
Le possibili scelte di Sarri
LAZIO (4-3-3), la probabile formazione: Motta; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Taylor, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri
- Due dubbi in difesa per Sarri: Gila e Tavares in vantaggio su Provstgaard e Pellegrini
- A centrocampo Cataldi favorito su Patric
- Gigot, Rovella, Provedel e Marusic indisponibili. Maldini convocato