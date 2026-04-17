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Napoli-Lazio, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Napoli e Lazio si sfidano nella 33^ giornata, sabato 18 aprile alle 18 allo stadio Maradona. Conte con De Bruyne e McTominay alle spalle di Hojlund. Sarri - con tre dubbi di formazione - rilancia Zaccagni dal 1': giocherà nel tridente insieme a Isaksen e Dia

SERIE A, LE PROBABILI FORMAZIONI

Probabili Formazioni

Napoli
Vanja Milinkovic-Savic
Vanja Milinkovic-Savic
portiere
Napoli
Sam Beukema
Sam Beukema
difensore centro destra
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Napoli
Alessandro Buongiorno
Alessandro Buongiorno
difensore centrale
Napoli
Mathías Olivera
Mathías Olivera
difensore centro sinistra
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Napoli
Matteo Politano
Matteo Politano
esterno destro
Napoli
Stanislav Lobotka
Stanislav Lobotka
centrocampista centrale
Napoli
Frank Anguissa
Frank Anguissa
centrocampista centrale
Napoli
Leonardo Spinazzola
Leonardo Spinazzola
esterno sinistro
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Napoli
Kevin De Bruyne
Kevin De Bruyne
trequartista
Napoli
Scott McTominay
Scott McTominay
trequartista
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Napoli
Rasmus Højlund
Rasmus Højlund
attaccante

Le possibili scelte di Conte

NAPOLI (3-4-2-1), la probabile formazione: Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte

  • Nel 3-4-2-1 di Conte De Bruyne e McTominay alle spalle di Hojlund
  • Politano e Spinazzola sulle fasce con Lobotka-Anguissa in mezzo
  • Davanti a Milinkovic-Savic difesa a 3 Beukema-Buongiorno-Olivera
  • Indisponibili Di Lorenzo, Neres, Vergara e Lukaku
Lazio
Edoardo Motta
Edoardo Motta
portiere
Lazio
Manuel Lazzari
Manuel Lazzari
terzino destro
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Lazio
Mario Gila
Mario Gila
difensore centrale
Lazio
Alessio Romagnoli
Alessio Romagnoli
difensore centrale
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Lazio
Nuno Tavares
Nuno Tavares
terzino sinistro
Lazio
Kenneth Taylor
Kenneth Taylor
mezzala destra
Lazio
Danilo Cataldi
Danilo Cataldi
centrocampista centrale
Lazio
Toma Basic
Toma Basic
mezzala sinistra
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Lazio
Gustav Isaksen
Gustav Isaksen
ala destra
Lazio
Boulaye Dia
Boulaye Dia
centravanti
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Lazio
Mattia Zaccagni
Mattia Zaccagni
ala sinistra

Le possibili scelte di Sarri

LAZIO (4-3-3), la probabile formazione: Motta; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Taylor, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri

  • Due dubbi in difesa per Sarri: Gila e Tavares in vantaggio su Provstgaard e Pellegrini
  • A centrocampo Cataldi favorito su Patric
  • Gigot, Rovella, Provedel e Marusic indisponibili. Maldini convocato

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