Napoli e Lazio si sfidano nella 33^ giornata, sabato 18 aprile alle 18 allo stadio Maradona. Conte con De Bruyne e McTominay alle spalle di Hojlund. Sarri - con tre dubbi di formazione - rilancia Zaccagni dal 1': giocherà nel tridente insieme a Isaksen e Dia

SERIE A, LE PROBABILI FORMAZIONI