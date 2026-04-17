Nella difesa della Roma recupera Mancini, in mediana pronta invece una maglia per El Aynaoui. Davanti c'è Malen. In casa Atalanta, Raspadori dovrebbe giocare dal 1'. De Roon ed Ederson facili titolari in mezzo. Gara in diretta sabato alle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K
Probabili Formazioni
ROMA (3-4-2-1) la probabile formazione
Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Çelik, Cristante, El Aynaoui, Rensch; Soulé, El Shaarawy; Malen. All. Gian Piero Gasperini
- Se in difesa c’è il recupero di Mancini, davanti è in forte dubbio Pisilli vittima di una distrazione alla caviglia senza però lesioni
- Con Soulé quindi c’è l’ipotesi El Shaarawy qualora ovviamente Pisilli non dovesse farcela o non essere rischiato
- Davanti c'è Malen
ATALANTA (3-4-2-1) la probabile formazione
Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Raspadori; Scamacca. All. Palladino
- Palladino resta senza Hien. In infermeria c’è anche Sulemana
- In difesa, come terzo a sinistra, c’è Kolasinac in pole: dovesse riposare il bosniaco, pronto Ahanor
- Scalvini (recuperato dopo un piccolo problema: riposasse, giocherebbe Kossounou) e Djimsiti a completare la linea a tre dietro
- Davanti dovrebbe giocare Raspadori, al fianco di De Ketelaere e dietro Scamacca