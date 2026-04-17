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Roma-Atalanta, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Nella difesa della Roma recupera Mancini, in mediana pronta invece una maglia per El Aynaoui. Davanti c'è Malen. In casa Atalanta, Raspadori dovrebbe giocare dal 1'. De Roon ed Ederson facili titolari in mezzo. Gara in diretta sabato alle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K

GASPERINI: "SORPRESO DAI TONI DI RANIERI"

Probabili Formazioni

Roma
Mile Svilar
Mile Svilar
portiere
Roma
Gianluca Mancini
Gianluca Mancini
difensore centrale di destra
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Roma
Evan Ndicka
Evan Ndicka
difensore centrale
Roma
Mario Hermoso
Mario Hermoso
difensore centrale di sinistra
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Roma
Zeki Çelik
Zeki Çelik
esterno destro
Roma
Bryan Cristante
Bryan Cristante
centrocampista centrale
Roma
Neil El Aynaoui
Neil El Aynaoui
centrocampista centrale
Roma
Devyne Rensch
Devyne Rensch
esterno sinistro
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Roma
Matías Soulé
Matías Soulé
trequartista
Roma
Stephan El Shaarawy
Stephan El Shaarawy
trequartista
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Roma
Donyell Malen
Donyell Malen
attaccante

ROMA (3-4-2-1) la probabile formazione

Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Çelik, Cristante, El Aynaoui, Rensch; Soulé, El Shaarawy; Malen. All. Gian Piero Gasperini

  • Se in difesa c’è il recupero di Mancini, davanti è in forte dubbio Pisilli vittima di una distrazione alla caviglia senza però lesioni
  • Con Soulé quindi c’è l’ipotesi El Shaarawy qualora ovviamente Pisilli non dovesse farcela o non essere rischiato
  • Davanti c'è Malen
Atalanta
Marco Carnesecchi
Marco Carnesecchi
portiere
Atalanta
Giorgio Scalvini
Giorgio Scalvini
difensore centrale di destra
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Atalanta
Berat Djimsiti
Berat Djimsiti
difensore centrale
Atalanta
Sead Kolasinac
Sead Kolasinac
difensore centrale di sinistra
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Atalanta
Davide Zappacosta
Davide Zappacosta
esterno destro
Atalanta
Marten de Roon
Marten de Roon
centrocampista centrale
Atalanta
Éderson José Éderson
Éderson José Éderson
centrocampista centrale
Atalanta
Lorenzo Bernasconi
Lorenzo Bernasconi
esterno sinistro
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Atalanta
Charles De Ketelaere
Charles De Ketelaere
trequartista
Atalanta
Giacomo Raspadori
Giacomo Raspadori
trequartista
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Atalanta
Gianluca Scamacca
Gianluca Scamacca
attaccante

ATALANTA (3-4-2-1) la probabile formazione

Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Raspadori; Scamacca. All. Palladino

  • Palladino resta senza Hien. In infermeria c’è anche Sulemana
  • In difesa, come terzo a sinistra, c’è Kolasinac in pole: dovesse riposare il bosniaco, pronto Ahanor
  • Scalvini (recuperato dopo un piccolo problema: riposasse, giocherebbe Kossounou) e Djimsiti a completare la linea a tre dietro
  • Davanti dovrebbe giocare Raspadori, al fianco di De Ketelaere e dietro Scamacca

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