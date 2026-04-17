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Udinese-Parma, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Ad aprire le partite del sabato della 33^ giornata, alle ore 15, è Udinese-Parma. Dopo la vittoria di San Siro, Runjaic ha perso Davis per infortunio: davanti Ekkelenkamp insiema a Zaniolo. Cuesta ritrova Pellegrino dopo la squalifica: l'argentino gioca dal 1' con Strefezza. Le probabili formazioni di Udinese-Parma

TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI

Probabili Formazioni

Udinese
Maduka Okoye
Maduka Okoye
portiere
Udinese
Thomas Kristensen
Thomas Kristensen
Difensore centrale di destra
pubblicità
Udinese
Christian Kabasele
Christian Kabasele
Difensore centrale
Udinese
Oumar Solet
Oumar Solet
Difensore centrale di sinistra
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Udinese
Kingsley Ehizibue
Kingsley Ehizibue
esterno destro
Udinese
Jakub Piotrowski
Jakub Piotrowski
mezz'ala destra
Udinese
Jesper Karlström
Jesper Karlström
centrocampista centrale
Udinese
Arthur Atta
Arthur Atta
mezz'ala sinistra
pubblicità
Udinese
Hassane Kamara
Hassane Kamara
esterno sinistro
Udinese
Jurgen Ekkelenkamp
Jurgen Ekkelenkamp
attaccante
pubblicità
Udinese
Nicolò Zaniolo
Nicolò Zaniolo
attaccante

UDINESE (3-5-2) la probabile formazione

Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlström, Atta, Kamara; Ekkelenkamp, Zaniolo. All. Kosta Runjaic

  • senza Davis infortunato, l’Udinese dovrebbe essere uguale a quella che ha affrontato il Como 15 giorni fa, con Ekkelenkamp accanto a Zaniolo
  • Unica opzione alternativa su cui su ragiona Runjaic è Buksa prima punta con Zaniolo. A quel punto, Piotrowski andrebbe in panchina e scalerebbe Ekkellenkamp a centrocampo
Parma
Zion Suzuki
Zion Suzuki
portiere
Parma
Alessandro Circati
Alessandro Circati
difensore centrale di destra
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Parma
Mariano Troilo
Mariano Troilo
difensore centrale
Parma
Lautaro Valenti
Lautaro Valenti
difensore centrale di sinistra
pubblicità
Parma
Enrico Del Prato
Enrico Del Prato
esterno destro
Parma
Adrián Bernabé
Adrián Bernabé
mezz'ala destra
Parma
Mandela Keita
Mandela Keita
centrocampista centrale
Parma
Hans Nicolussi Caviglia
Hans Nicolussi Caviglia
mezz'ala sinistra
pubblicità
Parma
Emanuele Valeri
Emanuele Valeri
esterno sinistro
Parma
Gabriel Strefezza
Gabriel Strefezza
attaccante
pubblicità
Parma
Mateo Pellegrino
Mateo Pellegrino
attaccante

PARMA (3-5-2) la probabile formazione

Suzuki; Circati, Troilo, Valenti; Delprato, Bernabé, Keita, Nicolussi Caviglia, Valeri; Strefezza, Pellegrino. All. Cuesta

  • Pellegrino torna dopo la squalifica e farà coppia d'attacco con Strefezza, in gol contro il Napoli
  • Ordonez ed Estevez alternative a Bernabé e Nicolussi Caviglia a centrocampo per Cuesta

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