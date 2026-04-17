Ad aprire le partite del sabato della 33^ giornata, alle ore 15, è Udinese-Parma. Dopo la vittoria di San Siro, Runjaic ha perso Davis per infortunio: davanti Ekkelenkamp insiema a Zaniolo. Cuesta ritrova Pellegrino dopo la squalifica: l'argentino gioca dal 1' con Strefezza. Le probabili formazioni di Udinese-Parma
Probabili Formazioni
UDINESE (3-5-2) la probabile formazione
Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlström, Atta, Kamara; Ekkelenkamp, Zaniolo. All. Kosta Runjaic
- senza Davis infortunato, l’Udinese dovrebbe essere uguale a quella che ha affrontato il Como 15 giorni fa, con Ekkelenkamp accanto a Zaniolo
- Unica opzione alternativa su cui su ragiona Runjaic è Buksa prima punta con Zaniolo. A quel punto, Piotrowski andrebbe in panchina e scalerebbe Ekkellenkamp a centrocampo
PARMA (3-5-2) la probabile formazione
Suzuki; Circati, Troilo, Valenti; Delprato, Bernabé, Keita, Nicolussi Caviglia, Valeri; Strefezza, Pellegrino. All. Cuesta
- Pellegrino torna dopo la squalifica e farà coppia d'attacco con Strefezza, in gol contro il Napoli
- Ordonez ed Estevez alternative a Bernabé e Nicolussi Caviglia a centrocampo per Cuesta