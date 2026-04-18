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Cremonese-Torino, le probabili formazioni della partita di serie A

Serie A

Torna Maripan al centro della difesa del Torino per la squalifica di Ismajli. D'Aversa insegue la terza vittoria consecutiva che porterebbe anche alla salvezza aritmetica. Giampaolo deve fare a meno di Vardy, Thorsby e dello squalifcato Maleh. In casa la vittoria manca ai grigiorossi da dicembre. Il match si gioca domenica 19 febbraio alle 12.30

SERIE A, IL PROGRAMMA DI OGGI

Probabili Formazioni

Cremonese
Emil Audero
Emil Audero
Portiere
Cremonese
Filippo Terracciano
Filippo Terracciano
Terzino destro
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Cremonese
Federico Baschirotto
Federico Baschirotto
Difensore centrale
Cremonese
Sebastiano Luperto
Sebastiano Luperto
Difensore centrale
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Cremonese
Giuseppe Pezzella
Giuseppe Pezzella
Terzino sinistro
Cremonese
Alessio Zerbin
Alessio Zerbin
Esterno destro
Cremonese
Warren Bondo
Warren Bondo
Centrocampista centrale
Cremonese
Alberto Grassi
Alberto Grassi
Centrocampista centrale
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Cremonese
Jari Vandeputte
Jari Vandeputte
Esterno sinistro
Cremonese
Federico Bonazzoli
Federico Bonazzoli
Attaccante
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Cremonese
David Okereke
David Okereke
Attaccante

La probabile formazione della Cremonese

CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Zerbin, Grassi, Bondo, Vandeputte; Bonazzoli, Okereke. All. Giampaolo

  • Modulo confermato ma molti dubbi per Giampaolo che non può disporre di Vardy, Thorsby e Maleh squalificato
  • Ballottaggi fra Zerbin e Barbieri a destra e Bondo e Payero in mezzo
  • Okereke avanti a Sanabria e Djuric per affiancare Bonazzoli
Torino
Alberto Paleari
Alberto Paleari
Portiere
Torino
Saúl Coco
Saúl Coco
Difensore di destra
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Torino
Guillermo Maripán
Guillermo Maripán
Difensore centrale
Torino
Enzo Ebosse
Enzo Ebosse
Difensore di sinistra
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Torino
Marcus Pedersen
Marcus Pedersen
Esterno destro
Torino
Gvidas Gineitis
Gvidas Gineitis
Centrocampista centrale
Torino
Cesare Casadei
Cesare Casadei
Centrocampista centrale
Torino
Rafael Obrador
Rafael Obrador
Esterno sinistro
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Torino
Nikola Vlasic
Nikola Vlasic
Trequartista
Torino
Giovanni Simeone
Giovanni Simeone
Attaccante
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Torino
Ché Adams
Ché Adams
Attaccante

La probabile formazione del Torino

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Maripan, Ebosse; Pedersen, Gineitis, Casadei, Obrador; Vlasic; Adams Simeone. All. D'Aversa

  • Squalificato Ismajili torna Maripan al centro della difesa
  • Conferme negli altri reparti con D'Aversa che deve fare ancora a meno di Zapata e Aboukhlal
  • Torino a caccia della terza vittoria consecutiva, mai successo quest'anno, che porterebbe alla salvezza aritmetica

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