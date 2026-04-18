Torna Maripan al centro della difesa del Torino per la squalifica di Ismajli. D'Aversa insegue la terza vittoria consecutiva che porterebbe anche alla salvezza aritmetica. Giampaolo deve fare a meno di Vardy, Thorsby e dello squalifcato Maleh. In casa la vittoria manca ai grigiorossi da dicembre. Il match si gioca domenica 19 febbraio alle 12.30
Probabili Formazioni
La probabile formazione della Cremonese
CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Zerbin, Grassi, Bondo, Vandeputte; Bonazzoli, Okereke. All. Giampaolo
- Modulo confermato ma molti dubbi per Giampaolo che non può disporre di Vardy, Thorsby e Maleh squalificato
- Ballottaggi fra Zerbin e Barbieri a destra e Bondo e Payero in mezzo
- Okereke avanti a Sanabria e Djuric per affiancare Bonazzoli
La probabile formazione del Torino
TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Maripan, Ebosse; Pedersen, Gineitis, Casadei, Obrador; Vlasic; Adams Simeone. All. D'Aversa
- Squalificato Ismajili torna Maripan al centro della difesa
- Conferme negli altri reparti con D'Aversa che deve fare ancora a meno di Zapata e Aboukhlal
- Torino a caccia della terza vittoria consecutiva, mai successo quest'anno, che porterebbe alla salvezza aritmetica