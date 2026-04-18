Oggi, sabato 18 aprile, si scende in campo per la 33^ giornata di Serie A. Alle 2045, su Sky e NOW , Roma-Atalanta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Tutti gli appuntamenti del sabato di campionato

Sono tre gli appuntamenti del sabato della 33^ giornata di campionato che inizia con, alle 15.00, Udinese-Parma . A seguire alle 18.00 con Napoli-Lazio e la sera, alle 20.45, Roma-Atalanta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca di Riccardo Gentile con il commento di Riccardo Montolivo. Inviati Paolo Assogna, Angelo Mangiante e Massimiliano Nebuloni.

Gli studi e i volti di Sky Sport

Sabato pomeriggio analisi e commenti affidati a La Casa dello Sport - Day, dalle 14 con Mario Giunta insieme a Maurizio Compagnoni, Stefano De Grandis e Michele Padovano. Pre e postpartita dalle 20 e dalle 22.45 affidato a Saturday Night, con Giorgia Cenni in compagnia di Paolo Condò, Stefano Borghi e Aldo Serena.