La Juventus vuole sfruttare l'occasione di blindare il quarto posto Champions dopo la sconfitta del Como contro il Sassuolo. Spalletti recupera Yildiz che giocherà con McKennie e Conceiao alle spalle di David. Nel Bologna il dubbio è in porta fra Ravaglia e Pessina mentre Bernardeschi e Rowe sono i favoriti per il ruolo di esterni di attacco