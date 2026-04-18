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Juventus-Bologna, le probabili formazioni della partita di serie A

Serie A

La Juventus vuole sfruttare l'occasione di blindare il quarto posto Champions dopo la sconfitta del Como contro il Sassuolo. Spalletti recupera Yildiz che giocherà con McKennie e Conceiao alle spalle di David. Nel Bologna il dubbio è in porta fra Ravaglia e Pessina mentre Bernardeschi e Rowe sono i favoriti per il ruolo di esterni di attacco

Probabili Formazioni

Juventus
Michele Di Gregorio
Michele Di Gregorio
Portiere
Juventus
Pierre Kalulu
Pierre Kalulu
Terzino destro
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Juventus
Bremer
Bremer
Difensore centrale
Juventus
Lloyd Kelly
Lloyd Kelly
Difensore centrale
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Juventus
Andrea Cambiaso
Andrea Cambiaso
Terzino sinistro
Juventus
Khéphren Thuram
Khéphren Thuram
Centrocampista centrale
Juventus
Manuel Locatelli
Manuel Locatelli
Centrocampista centrale
Juventus
Francisco Conceição
Francisco Conceição
Esterno destro
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Juventus
Weston McKennie
Weston McKennie
Trequartista
Juventus
Kenan Yildiz
Kenan Yildiz
Esterno sinistro
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Juventus
Jonathan David
Jonathan David
Attaccante

La probabile formazione della Juventus

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti

  • Yildiz non è al meglio ma è tornato in gruppo ed è pronto a partire dal primo minuto
  • David vince il ballottaggio in attacco con Boga
Bologna
Federico Ravaglia
Federico Ravaglia
Portiere
Bologna
João Mário
João Mário
Terzino destro
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Bologna
Jhon Lucumí
Jhon Lucumí
Difensore centrale
Bologna
Torbjørn Heggem
Torbjørn Heggem
Difensore centrale
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Bologna
Juan Miranda
Juan Miranda
Terzino sinistro
Bologna
Lewis Ferguson
Lewis Ferguson
Centrocampista di destra
Bologna
Remo Freuler
Remo Freuler
Centrocampista centrale
Bologna
Tommaso Pobega
Tommaso Pobega
Centrocampista di sinistra
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Bologna
Federico Bernardeschi
Federico Bernardeschi
Esterno destro
Bologna
Santiago Castro
Santiago Castro
Attaccante
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Bologna
Jonathan Rowe
Jonathan Rowe
Esterno sinistro

La probabile formazione del Bologna

BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Joao Mario, Lucumì, Heggem, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe. All. Italiano

  • Dubbio fra i pali con Ravaglia favorito su Pessina
  • Bernardeschi e Rowe avanti a Orsolini e Cambiaghi per assistere Castro in attacco

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