La Juventus vuole sfruttare l'occasione di blindare il quarto posto Champions dopo la sconfitta del Como contro il Sassuolo. Spalletti recupera Yildiz che giocherà con McKennie e Conceiao alle spalle di David. Nel Bologna il dubbio è in porta fra Ravaglia e Pessina mentre Bernardeschi e Rowe sono i favoriti per il ruolo di esterni di attacco
Probabili Formazioni
La probabile formazione della Juventus
JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti
- Yildiz non è al meglio ma è tornato in gruppo ed è pronto a partire dal primo minuto
- David vince il ballottaggio in attacco con Boga
La probabile formazione del Bologna
BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Joao Mario, Lucumì, Heggem, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe. All. Italiano
- Dubbio fra i pali con Ravaglia favorito su Pessina
- Bernardeschi e Rowe avanti a Orsolini e Cambiaghi per assistere Castro in attacco