Dove vedere Roma-Atalanta

La sfida tra Roma e Atalanta, valida per la 33^ giornata di Serie A, si gioca sabato 18 aprile alle 20.45. La partita sarà in diretta su su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K - e in streaming su NOW . Telecronaca Riccardo Gentile, commento Riccardo Montolivo. Inviati Paolo Assogna, Angelo Mangiante e Massimiliano Nebuloni. Inoltre, p re e postpartita dalle 20 e dalle 22.45 affidato a Saturday Night , con Giorgia Cenni in compagnia di Paolo Condò, Stefano Borghi e Aldo Serena.

I numeri di Roma e Atalanta

La Roma ha perso sei delle ultime sette sfide di Serie A contro l'Atalanta (1N), incluse le quattro più recenti; i giallorossi non perdono almeno cinque gare consecutive contro una singola avversaria nella competizione dal periodo tra il 1988 e il 1990, contro il Milan in quel caso. Dopo una striscia di otto vittorie consecutive in casa contro l'Atalanta in Serie A, la Roma ha registrato una vittoria, cinque pareggi e cinque sconfitte nelle ultime 11 sfide casalinghe contro i bergamaschi in campionato, perdendo la più recente. L'Atalanta solo una volta ha vinto due trasferte di fila contro i giallorossi in Serie A: tra il 1995 e il 1996 con Mondonico allenatore. La Roma ha vinto due delle ultime tre partite in Serie A (1P), tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti otto (3N 3P). La Roma ha ottenuto 11 successi in 16 gare casalinghe nella Serie A 2025/2026. Nelle prime 17 partite interne di campionato, i giallorossi non raggiungono almeno 12 vittorie dalla stagione 2016/2017 (14). L'Atalanta ha perso l'ultima partita contro la Juventus in Serie A (0-1) e con Palladino alla guida non ha mai ha subito due sconfitte consecutive in campionato; l'ultima volta risale infatti allo scorso novembre (tre in quel caso - ultime due partite della gestione Ivan Juric e la prima sotto la guida di Palladino). L'Atalanta ha vinto solo cinque delle 15 trasferte in questo campionato (6N 4P); nelle precedenti nove stagioni in Serie A (dal 2016/17), soltanto una volta i bergamaschi hanno registrato al massimo cinque successi dopo 16 gare esterne: nel 2023/24 (cinque).