Nel match della domenica alle 15, il Milan è in trasferta a Verona. Sammarco davanti schiera la coppia Orban-Bowie. Dopo il 4-3-3 visto nel ko con l’Udinese, Allegri torna invece al 3-5-2. A destra gioca Athekame, davanti Pulisic e Leao. Gabbia torna titolare al centro della difesa con Tomori e Pavlovic. Le probabili formazioni di Verona-Milan

ALLEGRI: "FISCHI A LEAO SONO SERVITI"