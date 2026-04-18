Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Verona-Milan, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Nel match della domenica alle 15, il Milan è in trasferta a Verona. Sammarco davanti schiera la coppia Orban-Bowie. Dopo il 4-3-3 visto nel ko con l’Udinese, Allegri torna invece al 3-5-2. A destra gioca Athekame, davanti Pulisic e Leao. Gabbia torna titolare al centro della difesa con Tomori e Pavlovic. Le probabili formazioni di Verona-Milan

ALLEGRI: "FISCHI A LEAO SONO SERVITI"

Probabili Formazioni

Verona
Lorenzo Montipò
Lorenzo Montipò
portiere
Verona
Andrias Edmundsson
Andrias Edmundsson
difensore centrale di destra
pubblicità
Verona
Victor Nelsson
Victor Nelsson
difensore centrale
Verona
Martin Frese
Martin Frese
difensore centrale di sinistra
pubblicità
Verona
Rafik Belghali
Rafik Belghali
esterno destro
Verona
Jean-Daniel Akpa-Akpro
Jean-Daniel Akpa-Akpro
mezz'ala destra
Verona
Roberto Gagliardini
Roberto Gagliardini
centrocampista centrale
Verona
Antoine Bernede
Antoine Bernede
mezz'ala sinistra
pubblicità
Verona
Domagoj Bradaric
Domagoj Bradaric
esterno sinistro
Verona
Kieron Bowie
Kieron Bowie
attaccante
pubblicità
Verona
Gift Orban
Gift Orban
attaccante

VERONA (3-5-2) la probabile formazione

Montipò; Edmundsson, Nelsson, Frese; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Bowie, Orban. All. Sammarco

  • Sammarco ritrova Suslov dopo la squalifica ma potrebbe non partire titolare
  • Possibile rientro anche per Bella-Kotchap anche lui dalla panchina
  • Orban in coppia con Bowie in attacco
Milan
Mike Maignan
Mike Maignan
portiere
Milan
Fikayo Tomori
Fikayo Tomori
difensore centrale di destra
pubblicità
Milan
Matteo Gabbia
Matteo Gabbia
difensore centrale
Milan
Strahinja Pavlovic
Strahinja Pavlovic
difensore centrale di sinistra
pubblicità
Milan
Zachary Athekame
Zachary Athekame
esterno destro
Milan
Youssouf Fofana
Youssouf Fofana
mezz'ala destra
Milan
Luka Modric
Luka Modric
centrocampista centrale
Milan
Adrien Rabiot
Adrien Rabiot
mezz'ala sinistra
pubblicità
Milan
Davide Bartesaghi
Davide Bartesaghi
esterno sinistro
Milan
Rafael Leão
Rafael Leão
attaccante
pubblicità
Milan
Christian Pulisic
Christian Pulisic
attaccante

MILAN (3-5-2) la probabile formazione

Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leão, Pulisic. All. Allegri

  • Dopo il 4-3-3 del ko con l’Udinese, Allegri torna al 3-5-2
  • Davanti la coppia Pulisic-Leao
  • A destra Athekame, con Saelemaekers in panchina
  • Gabbia recuperato torna titolare al centro della difesa con Tomori e Pavlovic

Serie A: Altre Notizie

Conte su futuro: "Ad Adl non rispondo in pubblico"

NAPOLI

Gli azzurri tornano a perdere in casa dopo 495 giorni ancora contro la Lazio, stop analizzato da...

Dove vedere Roma-Atalanta

guida tv

Oggi, sabato 18 aprile, scendono in campo alle 20.45 Roma e Atalanta. La partita sarà in diretta...

Locatelli: "Obiettivo è tornare a vincere trofei"

juventus

Giornata di vigilia in casa Juventus in vista della partita di domenica contro il Bologna. Un...

Dove vedere Napoli-Lazio

guida tv

La partita tra Napoli e Lazio della 33^ giornata di Serie A si gioca sabato 18 aprile alle 18 e...

Allegri: "I fischi a Leao sono serviti"

milan

Vigilia di campionato per il Milan che questa domenica alle 15 scenderà in campo al Bentegodi...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE