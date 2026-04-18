Nel match della domenica alle 15, il Milan è in trasferta a Verona. Sammarco davanti schiera la coppia Orban-Bowie. Dopo il 4-3-3 visto nel ko con l’Udinese, Allegri torna invece al 3-5-2. A destra gioca Athekame, davanti Pulisic e Leao. Gabbia torna titolare al centro della difesa con Tomori e Pavlovic. Le probabili formazioni di Verona-Milan
Probabili Formazioni
VERONA (3-5-2) la probabile formazione
Montipò; Edmundsson, Nelsson, Frese; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Bowie, Orban. All. Sammarco
- Sammarco ritrova Suslov dopo la squalifica ma potrebbe non partire titolare
- Possibile rientro anche per Bella-Kotchap anche lui dalla panchina
- Orban in coppia con Bowie in attacco
MILAN (3-5-2) la probabile formazione
Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leão, Pulisic. All. Allegri
- Dopo il 4-3-3 del ko con l’Udinese, Allegri torna al 3-5-2
- Davanti la coppia Pulisic-Leao
- A destra Athekame, con Saelemaekers in panchina
- Gabbia recuperato torna titolare al centro della difesa con Tomori e Pavlovic