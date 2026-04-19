Dove vedere Juventus-Bologna

La partita tra Juventus e Bologna della 33^ giornata di Serie A si gioca domenica 19 aprile alle 20.45 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky

La partita Juve-Bologna valida per la 33^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 19 aprile alle ore 20.45 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Juventus e Bologna

Il Bologna non vince in Serie A contro la Juventus dal 26 febbraio 2011 (2-0 all’Olimpico Grande Torino con doppietta di Di Vaio) e da allora ha registrato nove pareggi e 18 sconfitte contro i bianconeri; la striscia di 27 gare consecutive senza successi rappresenta già il record negativo per i rossoblù contro una singola avversaria nella competizione. La Juventus è imbattuta nelle ultime 13 gare casalinghe contro il Bologna in Serie A (9V, 4N), ma ha pareggiato in tre delle ultime quattro all'Allianz contro gli emiliani, incluse le due più recenti: queste due squadre non impattano in tre match consecutivi nella massima competizione a Torino dal periodo 1935-37. Nelle ultime sei giornate di campionato, la Juventus è imbattuta e ha raccolto 14 punti (4V, 2N): nel periodo solo il Napoli ha fatto meglio (16) in Serie A dei bianconeri, che in questa striscia hanno collezionato anche quattro clean sheets.

Luciano Spalletti sta viaggiando a una media punti di 1,96 con la Juventus, ben più alta del suo predecessore Igor Tudor (1,50) in questa Serie A; in particolare, da quando il tecnico toscano siede sulla panchina bianconera, soltanto l'Inter (57 punti) ha conquistato più punti della Juve (45 in 23 giornate, come Milan e Napoli). Il Bologna arriva da quattro vittorie in trasferta di fila in campionato e ha sempre trovato almeno un gol nelle ultime 14 gare fuori casa nella competizione. La Juventus è la squadra contro cui Vincenzo Italiano vanta la peggior percentuale di vittorie da allenatore in Serie A (9.1%, un solo successo in 11 sfide) e anche la peggior media punti a partita (appena 0,55, considerando anche le sette sconfitte e i tre pareggi).