Elezioni Figc, Malagò incontra la Lega Serie A: le news di oggi in diretta
Nella giornata di oggi si è tenuto a Milano l'incontro tra le venti società di Serie A e Giovanni Malagò, candidato da loro scelto per le elezioni Figc del 22 giugno. Nel corso di un'Assemblea di Lega si sono definiti i punti cardine che la Serie A vuole portare avanti assieme all'ex presidente Coni. Malagò: "La A mi ha ribadito fiducia, non so ancora se mi candido". Segui qui la giornata live con tutte le news e gli aggiornamenti in tempo reale
Terminata conferenza di Malagò, ora incontro con Bedin (Lega Serie B)
E' terminata la conferenza di Giovanni Malagò, al termine del suo incontro in Lega Serie A. Ora l'ex presidente del Coni incontrerà il presidente della Lega Serie B Paolo Bedin. Domani per Malagò è invece in programma l'incontro con Matteo Marani, presidente della Lega Pro
Lega Serie A, anche Lotito si avvicina a maggioranza pro Malagò
Le squadre della Lega Serie A che sostengono la candidatura di Giovanni Malagò alla presidenza Figc sono 19 su 20 ma il consenso potrebbe allargarsi ancora, come rivelato al termine della conferenza stampa dello stesso Malagò dal presidente della Lega Ezio Simonelli: “Io vi invito ad avere fiducia in Malagò come l’abbiamo noi -le sue parole- perché credo che oggi le squadre da 19 siano passate a 19 e mezzo (ride, ndr), quasi e tre quarti. Questa è un’ulteriore testimonianza della sua abilità”. Anche la Lazio di Lotito si avvicina infatti alla maggioranza pro Malagò, che potrebbe quindi contare presto su un consenso totale
Malagò: “Non scioglierò le riserve entro la settimana”
"Non credo di sciogliere le riserve entro la settimana. Finirò la settimana e raccoglierò anche le idee, sarà importante incontrare il presidente Abete, devo fare un programma. Penso che arriveremo, non dico a ridosso del 13 maggio, ma quasi". Lo ha detto Giovanni Malagò in conferenza stampa dopo l'incontro in Lega Serie A
Malagò: “Dopo incontro con componenti parlerò con ministro Abodi”
“Dopo l'incontro con le componenti, è importante, giusto e normale che io parli con il ministro Abodi -ha proseguito Malagò- Io devo dare rispetto e precedenza al mondo sportivo perché se le altre componenti non saranno d'accordo, ringrazierò la Lega Serie A e mi farò da parte"
Malagò: “Non ho parlato con Allegri o altri allenatori”
“Se ho parlato con Allegri? Non so neanche se mi candido. Allegri e altri allenatori che ho letto come possibili candidati ct sono persone con cui ho un buon rapporto e sono persone che stimo ma non ho parlato con nessuno”
Malagò: "Nella vita ho dimostrato qualcosa, con Italia ai Mondiali io non sarei qui"
"C’è l’obiettivo di migliorare la parte sportiva -ha detto Malagò- se oggi si pensa a un nuovo presidente della Federazione è perché l’Italia è stata di nuovo eliminata dal mondiale. Se l’Italia avesse vinto in Bosnia oggi non staremmo a parlare di un’elezione Figc. Sulla capacità di saper organizzare una squadra (non una squadra che va in campo) che ottenga il massimo risultato sportivo, credo di aver dimostrato qualcosa nella mia vita anche se nello sport nulla è scontato. Oggi il calcio, a cominciare dalla Serie A, deve mettere da parte i personalismi"
Malagò: "Due ore di incontro straordinarie"
"Mi sembrava doveroso iniziare da chi aveva pensato a me per l'ipotesi della candidatura - ha esordito Malagò -. Mi sono incontrato con la Lega Serie A e farò anche degli altri incontri. Oggi col presidente di B, domani con quello della Lega Pro e prima di fine settimana con le componenti che rappresentano giocatori e allenatori. Ho rivisto vecchi amici, alcuni di vecchia data. Mi erano stati esposti i punti chiave dell'assemblea che si devono però fondere con le esigenze delle altre componenti. Questo è una federazione multidisciplinare e rappresenta gli interessi di tutti. Conosco molto bene questo ambiente, sono state due ore di chiacchierata che definirei straordinarie. Hanno parlato tutti, rinsaldando questa fiducia che mi fa molto 'raggelare' nel senso buono del termine. Non so ancora se poterò avanti la mia candidatura, prima devo sentire anche le altre componenti della federazione. Ma non sono preoccupato del risultato elettorale del 22 giugno”.
Incontro finito, fra poco parlano Malagò e Simonelli
Si è concluso poco fa l'incontro, Giovanni Malagò e il presidente della Lega Ezio Simonelli sono attesi a breve davanti ai microfoni di presenti per spiegare come è andato
Incontro in corso da più di un'ora
Giovanni Malagò e i club di Serie A sono riuniti nella sede della Lega Calcio di Milano da oltre un'ora. Stanno parlando soprattutto di contenuti. C'è un programma di massima che la Serie A sta proponendo a Malagò, un programma articolato in 20 punti che mette al centro soprattutto il futuro della Nazionale, e dall'altra parte Malagò stesso che sta sottoponendo ai suoi interlocutori le proprie idee. Nel video le ultime da Silvia Vallini
Arrivato Malagò in sede
In questi minuti è arrivato Giovanni Malagò nella sede della Lega Calcio a Milano. A breve l'incontro con le venti società di Serie A per confrontarsi sulle richieste dei club per il programma elettorale.
Domani gli incontri con la Lega Pro
Oggi Malagò incontra la Serie A. Domani i due candidati alla presidenza della Figc vedranno la Lega Pro a Roma. In mattinata il vertice tra il presidente Matteo Marani e Giancarlo Abete. Nel pomeriggio, sempre a Roma, quello tra Giovanni Malagò e Matteo Marani
Il punto con la nostra Silvia Vallini inviata nella sede della Lega Calcio a Milano
De Laurentiis: "Speriamo che idee di Malagò collimino con le nostre"
Le parole del presidente De Laurentiis appena arrivato in Lega: "Ho chiamato Malagò e gli ho detto di prendere in mano la situazione del calcio italiano. Siamo stanchi di persone che interpretano il ruolo istituzionale per proprio prestigio. Per poter lavorare bisogna sapere. Si parla di battaglia con Abete, persona che rispetto ma a mio avviso non adatto a fare questo lavoro. Aspettiamo Malagò, alle 15 avremo le idee più chiare e speriamo che le sue idee collimino con le nostre. Il calcio italiano va veramente riformato"
L'arrivo dei presidenti a Milano
Sono arrivati tutti i presidenti nella sede della Lega Serie A a Milano per l'Assemblea straordinaria di questa mattina che precede l'incontro del pomeriggio con Malagò, candidato per le elezioni Figc del 22 giugno
Come funzionano el elezioni Figc
Entro il 13 maggio quella che per ora è una proposta di candidatura per Malagò e Abete da parte di Lega Serie A e Lega Dilettanti dovrà essere formalizzata. E gli incontri sono decisivi per capire dove i due candidati possono strappare consensi, oltre a quelli di A (18%) e dilettanti (34%), in un sistema dove le altre due leghe professionistiche pesano il 6% per la Serie B e il 12% per la Lega Pro, mentre le componenti tecniche hanno il 30% (20% i calciatori e 10% gli allenatori).
Il ruolo della politica
Sullo sfondo resta la politica, che tuttavia è pronta a intervenire nel caso di una situazione di stallo. Un obiettivo sostanzialmente dichiarato nelle ultime settimane dal ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, che punta ad una riforma più corposa del sistema calcistico, partendo dallo statuto, anche perché non sono piaciute molto le richieste dei giorni scorsi verso l'esecutivo. Ma la necessità di trovare una quadra va anche in questo senso, ovverosia di ricucire i rapporti tra il calcio e il governo che sono probabilmente ai minimi storici.
Malagò: "Indispensabile che la politica si occupi del calcio. Possiamo tornare a volerci bene"
Sul palco dell'evento "Il foglio a San Siro" Giovanni Malagò, ha parlato così: "E' indispensabile che la politica si occupi di sport e anche del calcio: un conto è che si occupi, un altro che occupi. Questo è il punto centrale della questione". Poi ancora: "Se mi spaventa la politica che non mi ha confermato al Coni? No, possiamo tornare a volerci bene... "
Malagò: 'Indispensabile politica si occupi del calcio. Possiamo tornare a volerci bene'Vai al contenuto
L'agenda di Malagò
Sempre oggi è previsto anche un incontro tra Malagò e la Lega Serie B, presieduta da Paolo Bedin. L'ex presidente del Coni, inoltre, nel corso della settimana, ha fissato incontri ufficiali anche con la LegaPro del presidente Matteo Marani, che lo stesso giorno, martedì, incontrerà anche Abete. Poi sarà la volta della Associazione italiana calciatori (Aic) guidata da Umberto Calcagno e con l'Associazione italiana allenatori calcio (Aiac), presieduta da Renzo Ulivieri.
Di cosa si discuterà oggi
In particolare, il confronto verterà su quelli che sono i temi che il massimo campionato vuole far emergere nel programma elettorale, "una ventina di punti li abbiamo già tracciati e poi lo integreremo con quelle che saranno le sue idee", aveva spiegato il presidente della lega, Ezio Simonelli, dopo l'ultima assemblea.
L'incontro Malagò-Lega Serie A
Nel primo pomeriggio di oggi (attorno alle 14), l'ex numero uno del Coni vedrà i dirigenti della Lega Calcio Serie A, che ha convocato una assemblea ad hoc per confrontarsi con Malagò, dopo che 19 club del massimo campionato hanno depositato il proprio appoggio alla candidatura a presidente federale.
Entrano nel vivo i giochi elettorali in vista delle elezioni del presidente Figc, in programma il prossimo 22 giugno. Giovanni Malagò è infatti pronto a sbarcare a Milano, iniziando una settimana calda fatta di incontri ufficiali con tutte le componenti federali, così come non mancheranno i vertici con protagonista il suo rivale nella corsa elettorale, Giancarlo Abete.
Benvenuti nel liveblog che seguirà questa giornata importante in vista delle elezioni Figc del prosismo giugno. Alle 11 c'è un'Assemblea di Lega che serve a definire i punti cardine che la Serie A vuole portare avanti assieme a Malagò. Alle 14 seguirà proprio l'incontro tra le venti società del nostro massimo campionato e il candidato da loro scelto per le elezioni del 22 giugno