Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Serie A, arbitri della 34^ giornata: Milan-Juve a Sozza. Mariani per Torino-Inter

arbitri serie a

Simone Sozza sarà l'arbitro del big match della 34^ giornata di Serie A tra Milan e Juventus, in programma domenica 26 aprile alle 20.45. Maurizio Mariani é l'arbitro designato per Torino-Inter (domenica 26 aprile, ore 18.00). Napoli-Cremonese di venerdì 24 aprile alle 20.45 assegnata a Daniele Doveri

NAPOLI–CREMONESE    Venerdì 24/04 h. 20.45

DOVERI

PASSERI – FONTEMURATO

IV:      ARENA

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:      DI PAOLO

 

PARMA–PISA    Sabato 25/04 h. 15.00

CALZAVARA

TRINCHIERI – FONTANI

IV:      AYROLDI

VAR:     GIUA

AVAR:     ABISSO

 

BOLOGNA–ROMA      Sabato 25/04 h. 18.00

DI BELLO

BERTI – DI GIOIA

IV:       ALLEGRETTA

VAR:      MARESCA

AVAR:       MERAVIGLIA

 

VERONA–LECCE    Sabato 25/04 h. 20.45

MASSA

MELI – ALASSIO

IV:     MARCENARO

VAR:     DI PAOLO

AVAR:     GARIGLIO

 

FIORENTINA–SASSUOLO    Domenica 26/04 h. 12.30

MARINELLI

COSTANZO – CORTESE

IV:      TURRINI

VAR:     COSSO

AVAR:     GUIDA

 

GENOA–COMO      Domenica 26/04 h. 15.00

LA PENNA

MASTRODONATO – CEOLIN

IV:     COLOMBO

VAR:     GARIGLIO

AVAR:      DI PAOLO

 

TORINO–INTER    Domenica 26/04 h. 18.00

MARIANI

BINDONI – TEGONI

IV:     CREZZINI

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:     PAGANESSI

 

MILAN–JUVENTUS    Domenica 26/04 h. 20.45

SOZZA

PERROTTI – ROSSI M.

IV:     ZUFFERLI

VAR:      ABISSO

AVAR:       MARESCA

 

CAGLIARI–ATALANTA    Lunedì 27/04 h. 18.30

SACCHI J.L.

VECCHI - MORO

IV:       DI MARCO

VAR:      MARINI

AVAR:      FABBRI

 

LAZIO–UDINESE    Lunedì 27/04 h. 20.45

BONACINA

PALERMO - ZANELLATI

IV:     MARCHETTI

VAR:    CAMPLONE

AVAR:      MAGGIONI

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

Abodi: "Nazionale? Se non giocano gli italiani..."

Serie A

Il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi ha parlato nel corso della sua audizione...

Inter e Juve, torneo estivo a Hong Kong: le date

AMICHEVOLI

La stagione deve ancora finire, ma intanto le big del campionato italiano si portano avanti e...

Elezioni Figc, Marani ha incontrato Abete e Malagò

figc

Un'altra giornata ricca di incontri in vista delle prossime elezioni del presidente della Figc...

Infortunio per Gosens: risentimento ai flessori

Serie A

L'esterno sinistro è stato costretto a chiedere il cambio all'11' della sfida contro il Lecce a...

Bonucci: "Ripartirei da Guardiola Ct dell’Italia"

laureus awards

Presente ai Laureus Awards di Madrid, l’ex difensore ha individuato il profilo ideale per il...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE