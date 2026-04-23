Simone Sozza sarà l'arbitro del big match della 34^ giornata di Serie A tra Milan e Juventus, in programma domenica 26 aprile alle 20.45. Maurizio Mariani é l'arbitro designato per Torino-Inter (domenica 26 aprile, ore 18.00). Napoli-Cremonese di venerdì 24 aprile alle 20.45 assegnata a Daniele Doveri