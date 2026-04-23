Serie A, arbitri della 34^ giornata: Milan-Juve a Sozza. Mariani per Torino-Inter
Simone Sozza sarà l'arbitro del big match della 34^ giornata di Serie A tra Milan e Juventus, in programma domenica 26 aprile alle 20.45. Maurizio Mariani é l'arbitro designato per Torino-Inter (domenica 26 aprile, ore 18.00). Napoli-Cremonese di venerdì 24 aprile alle 20.45 assegnata a Daniele Doveri
NAPOLI–CREMONESE Venerdì 24/04 h. 20.45
DOVERI
PASSERI – FONTEMURATO
IV: ARENA
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: DI PAOLO
PARMA–PISA Sabato 25/04 h. 15.00
CALZAVARA
TRINCHIERI – FONTANI
IV: AYROLDI
VAR: GIUA
AVAR: ABISSO
BOLOGNA–ROMA Sabato 25/04 h. 18.00
DI BELLO
BERTI – DI GIOIA
IV: ALLEGRETTA
VAR: MARESCA
AVAR: MERAVIGLIA
VERONA–LECCE Sabato 25/04 h. 20.45
MASSA
MELI – ALASSIO
IV: MARCENARO
VAR: DI PAOLO
AVAR: GARIGLIO
FIORENTINA–SASSUOLO Domenica 26/04 h. 12.30
MARINELLI
COSTANZO – CORTESE
IV: TURRINI
VAR: COSSO
AVAR: GUIDA
GENOA–COMO Domenica 26/04 h. 15.00
LA PENNA
MASTRODONATO – CEOLIN
IV: COLOMBO
VAR: GARIGLIO
AVAR: DI PAOLO
TORINO–INTER Domenica 26/04 h. 18.00
MARIANI
BINDONI – TEGONI
IV: CREZZINI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: PAGANESSI
MILAN–JUVENTUS Domenica 26/04 h. 20.45
SOZZA
PERROTTI – ROSSI M.
IV: ZUFFERLI
VAR: ABISSO
AVAR: MARESCA
CAGLIARI–ATALANTA Lunedì 27/04 h. 18.30
SACCHI J.L.
VECCHI - MORO
IV: DI MARCO
VAR: MARINI
AVAR: FABBRI
LAZIO–UDINESE Lunedì 27/04 h. 20.45
BONACINA
PALERMO - ZANELLATI
IV: MARCHETTI
VAR: CAMPLONE
AVAR: MAGGIONI