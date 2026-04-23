Riforma del calcio in Italia: i dettagli della prima bozza del ddl

È un documento, una prima bozza, appunto, di un ddl che si assume il compito di affrontare e dare soluzioni contro "le gravi criticità strutturali del sistema calcio italiano". È firmato dal senatore di Fratelli d’Italia Paolo Marcheschi. L'obiettivo del ddl è "rendere sostenibile il settore calcio in modo strutturale, senza aiuti di stato, favorendo l’interesse collettivo nazionale per la valorizzazione di vivai, la crescita di giovani talenti selezionabili in Nazionale e la realizzazione di infrastrutture", ma prevede anche "altre disposizioni in materia di lavoro sportivo, scommesse e contrasto alla pirateria audiovisiva". Nel documento viene specificato che questa prima bozza "resta aperta ad eventuali contributi e proposte".