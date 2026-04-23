Novità per Conte dopo la sconfitta con la Lazio: alle spalle di Hojlund è ballottaggio tra De Bruyne ed Elmas con Alisson Santos titolare. Panchina per Anguissa, si rivede dall'inizio Rrahmani così come Gutierrez al posto di Politano. Giampaolo ripropone Bonazzoli con Sanabria (avanti su Djuric). Qualche dubbio sulla fascia destra, Maleh avanti su Grassi accanto a Bondo. Napoli-Cremonese è in diretta venerdì alle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
Probabili Formazioni
La probabile formazione
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Olivera, Rrahmani, Buongiorno; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; De Bruyne, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte
- Qualche novità tra gli azzurri rispetto all'ultima sconfitta contro la Lazio a partire dall'attacco, dove alle spalle di Hojlund cambiano i trequartisti: De Bruyne è in ballottaggio con Elmas, titolare Alisson Santos.
- In mezzo gioca McTominay accanto a Lobotka (fuori Anguissa), novità anche a destra dove gioca Gutierrez e non Politano.
- In difesa torna Rrahmani insieme a Olivera e Buongiorno
La probabile formazione
CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Barbieri, Bondo, Maleh, Vandeputte; Bonazzoli, Sanabria. All. Giampaolo
- Undici in linea con quello che ha pareggiato col Torino a partire dall'attacco, dove Sanabria è in vantaggio su Djuric per affiancare ancora Bonazzoli.
- A destra pronto Barbieri
- In mezzo si va verso il tandem Bondo-Maleh, ma attenzione all'opzione Grassi