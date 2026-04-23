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Probabili formazioni di Napoli-Cremonese

Serie A

Novità per Conte dopo la sconfitta con la Lazio: alle spalle di Hojlund è ballottaggio tra De Bruyne ed Elmas con Alisson Santos titolare. Panchina per Anguissa, si rivede dall'inizio Rrahmani così come Gutierrez al posto di Politano. Giampaolo ripropone Bonazzoli con Sanabria (avanti su Djuric). Qualche dubbio sulla fascia destra, Maleh avanti su Grassi accanto a Bondo. Napoli-Cremonese è in diretta venerdì alle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Probabili Formazioni

Napoli
Vanja Milinkovic-Savic
Vanja Milinkovic-Savic
portiere
Napoli
Mathías Olivera
Mathías Olivera
difensore di destra
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Napoli
Amir Rrahmani
Amir Rrahmani
difensore centrale
Napoli
Alessandro Buongiorno
Alessandro Buongiorno
difensore di sinistra
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Napoli
Miguel Gutiérrez
Miguel Gutiérrez
esterno destro
Napoli
Stanislav Lobotka
Stanislav Lobotka
centrocampista centrale
Napoli
Scott McTominay
Scott McTominay
centrocampista centrale
Napoli
Leonardo Spinazzola
Leonardo Spinazzola
esterno sinistro
pubblicità
Napoli
Kevin De Bruyne
Kevin De Bruyne
trequartista
Napoli
Alisson Santos
Alisson Santos
trequartista
pubblicità
Napoli
Rasmus Højlund
Rasmus Højlund
attaccante

La probabile formazione

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Olivera, Rrahmani, Buongiorno; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; De Bruyne, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte

  • Qualche novità tra gli azzurri rispetto all'ultima sconfitta contro la Lazio a partire dall'attacco, dove alle spalle di Hojlund cambiano i trequartisti: De Bruyne è in ballottaggio con Elmas, titolare Alisson Santos.
  • In mezzo gioca McTominay accanto a Lobotka (fuori Anguissa), novità anche a destra dove gioca Gutierrez e non Politano.
  • In difesa torna Rrahmani insieme a Olivera e Buongiorno
Cremonese
Emil Audero
Emil Audero
portiere
Cremonese
Filippo Terracciano
Filippo Terracciano
terzino destro
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Cremonese
Federico Baschirotto
Federico Baschirotto
difensore centrale
Cremonese
Sebastiano Luperto
Sebastiano Luperto
difensore centrale
pubblicità
Cremonese
Giuseppe Pezzella
Giuseppe Pezzella
terzino sinistro
Cremonese
Tommaso Barbieri
Tommaso Barbieri
esterno destro
Cremonese
Warren Bondo
Warren Bondo
centrocampista centrale
Cremonese
Youssef Maleh
Youssef Maleh
centrocampista centrale
pubblicità
Cremonese
Jari Vandeputte
Jari Vandeputte
esterno sinistro
Cremonese
Federico Bonazzoli
Federico Bonazzoli
attaccante
pubblicità
Cremonese
Antonio Sanabria
Antonio Sanabria
attaccante

La probabile formazione

CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Barbieri, Bondo, Maleh, Vandeputte; Bonazzoli, Sanabria. All. Giampaolo

  • Undici in linea con quello che ha pareggiato col Torino a partire dall'attacco, dove Sanabria è in vantaggio su Djuric per affiancare ancora Bonazzoli.
  • A destra pronto Barbieri
  • In mezzo si va verso il tandem Bondo-Maleh, ma attenzione all'opzione Grassi

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