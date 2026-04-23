Novità per Conte dopo la sconfitta con la Lazio: alle spalle di Hojlund è ballottaggio tra De Bruyne ed Elmas con Alisson Santos titolare. Panchina per Anguissa, si rivede dall'inizio Rrahmani così come Gutierrez al posto di Politano. Giampaolo ripropone Bonazzoli con Sanabria (avanti su Djuric). Qualche dubbio sulla fascia destra, Maleh avanti su Grassi accanto a Bondo. Napoli-Cremonese è in diretta venerdì alle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW