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Serie A, la presentazione della 34^ giornata: orari, arbitri e squalificati

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Il 34^ turno di Serie A si apre venerdì 24 e si conclude lunedì 27 aprile, alle 20.45, con Lazio-Udinese su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Le partite della giornata di campionato: dove vederle, gli arbitri e i giocatori squalificati

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Il trentaquattresimo turno di Serie A della stagione si gioca da venerdì 24 a lunedì 27 aprile. Le 3 partite in diretta su Sky e in streaming su NOW saranno: Verona-Lecce, Torino-Inter e Lazio-Udinese. La giornata di Serie A si apre venerdì 24 aprile alle 20.45 con Napoli-Cremonese. Sono tre gli appuntamenti del sabato che inizia con, alle 15.00, Parma-Pisa. A seguire alle 18.00 con Bologna-Roma e la sera, alle 20.45, Verona-Lecce su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. La domenica di campionato si apre alle 12.30 con Fiorentina-Sassuolo, prosegue alle 15.00 con Genoa-Como, mentre alle 18.00 è il momento di Torino-Inter su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Alle 20.45 scendono in campo Milan e Juventus. Il lunedì si conclude la giornata di campionato con, alle 18.30, Cagliari-Atalanta e alle 20.45, Lazio-Udinese su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.

Serie A, la programmazione della 34^ giornata

Venerdì 24 aprile

  • ore 20.45: Napoli-Cremonese su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW - [Doveri]

Sabato 25 aprile

  • ore 15.00: Parma-Pisa su DAZN 1 – [Calzavara]
  • ore 18.00: Bologna-Roma su DAZN 1 - [Di Bello]
  • ore 20.45: Verona-Lecce su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Massa]

Domenica 26 aprile

  • ore 12.30: Fiorentina-Sassuolo su DAZN 1 – [Marinelli]
  • ore 15.00: Genoa-Como su DAZN 1 – [La Penna]
  • ore 18.00: Torino-Inter su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Mariani]
  • ore 20.45: Milan-Juventus su DAZN 1 – [Sozza]

Lunedì 27 aprile

  • ore 18.30: Cagliari-Atalanta su DAZN 1 – [Sacchi J.l.]
  • ore 20.45: Lazio-Udinese su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251– [Bonacina]

Squalificati Serie A, i giocatori che saltano la 34^ giornata

Sono quattro giocatori squalificati per la 34^ giornata di campionato in seguito alle decisioni del Giudice Sportivo di Serie A.

  • Berardi (Sassuolo) – seconda giornata
  • Karlstrom (Udinese)
  • Pongracic (Fiorentina)
  • Tiago Gabriel (Lecce)

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