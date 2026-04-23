Il trentaquattresimo turno di Serie A della stagione si gioca da venerdì 24 a lunedì 27 aprile. Le 3 partite in diretta su Sky e in streaming su NOW saranno: Verona-Lecce, Torino-Inter e Lazio-Udinese. La giornata di Serie A si apre venerdì 24 aprile alle 20.45 con Napoli-Cremonese. Sono tre gli appuntamenti del sabato che inizia con, alle 15.00, Parma-Pisa. A seguire alle 18.00 con Bologna-Roma e la sera, alle 20.45, Verona-Lecce su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. La domenica di campionato si apre alle 12.30 con Fiorentina-Sassuolo, prosegue alle 15.00 con Genoa-Como, mentre alle 18.00 è il momento di Torino-Inter su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Alle 20.45 scendono in campo Milan e Juventus. Il lunedì si conclude la giornata di campionato con, alle 18.30, Cagliari-Atalanta e alle 20.45, Lazio-Udinese su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.