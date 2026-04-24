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Probabili formazioni di Bologna-Roma

Serie A

La vigilia di Bologna-Roma è stata dominata dalla notizia dell'addio di Claudio Ranieri al club giallorosso. Gasperini recupera Dybala ma solo per la panchina, probabile l'utilizzo in corso d'opera, un ritorno fondamentale per una squadra che è scivolata a -5 dal quarto posto. Il Bologna punta ancora a un settimo posto che può voler dire qualificazione alla prossima Conference: Italiano spera di aver ritrovato il vero Orsolini, tornato al gol contro il Lecce

Probabili Formazioni

Bologna
Federico Ravaglia
Federico Ravaglia
PORTIERE
Bologna
João Mário João Mário
João Mário João Mário
TERZINO DESTRO
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Bologna
Jhon Lucumí
Jhon Lucumí
DIFENSORE CENTRALE
Bologna
Torbjørn Heggem
Torbjørn Heggem
DIFENSORE CENTRALE
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Bologna
Juan Miranda
Juan Miranda
TERZINO SINISTRO
Bologna
Lewis Ferguson
Lewis Ferguson
MEDIANO DESTRO
Bologna
Remo Freuler
Remo Freuler
CENTROCAMPISTA CENTRALE
Bologna
Tommaso Pobega
Tommaso Pobega
MEDIANO SINISTRO
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Bologna
Riccardo Orsolini
Riccardo Orsolini
ALA DESTRA
Bologna
Santiago Castro
Santiago Castro
CENTRAVANTI
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Bologna
Jonathan Rowe
Jonathan Rowe
ALA SINISTRA

La probabile formazione

BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Joao Mario, Lucumi, Heggem, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Orsolini, Castro, Rowe. All. Italiano

  • Italiano dovrà fare a meno di Casale, BernardeschiSkorupskiDallinga. Recuperato invece Dominguez, assente nella sfida della scorsa settimana contro la Juventus.
  • In porta ballottaggio tra Ravaglia e Pessina, in difesa Miranda favorito per la maglia di esterno sinistro su Lykogiannis mentre a centrocampo Pobega potrebbe giocare a sinistra con Ferguson a destra e Freuler centrale.
  • In attacco Orsolini e Rowe dovrebbero affiancare Castro.
Roma
Mile Svilar
Mile Svilar
PORTIERE
Roma
Gianluca Mancini
Gianluca Mancini
DIFENSORE DI DESTRA
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Roma
Evan Ndicka
Evan Ndicka
DIFENSORE CENTRALE
Roma
Mario Hermoso
Mario Hermoso
DIFENSORE DI SINISTRA
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Roma
Zeki Çelik
Zeki Çelik
ESTERNO DESTRO
Roma
Bryan Cristante
Bryan Cristante
CENTROCAMPISTA CENTRALE
Roma
Niccolò Pisilli
Niccolò Pisilli
CENTROCAMPISTA CENTRALE
Roma
Wesley
Wesley
ESTERNO SINISTRO
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Roma
Matías Soulé
Matías Soulé
TREQUARTISTA
Roma
Stephan El Shaarawy
Stephan El Shaarawy
TREQUARTISTA
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Roma
Donyell Malen
Donyell Malen
ATTACCANTE

La probabile formazione

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Çelik, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, El Shaarawy; Malen. All. Gasperini

  • Paulo Dybala torna nell'elenco dei convocati di Gasperini ma non dovrebbe ritrovare subito una maglia da titolare. Alle spalle di Malen, infatti, i favoriti per partire dal primo minuto sono Soulè ed El Shaarawy
  • Gasperini dovrebbe confermare la difesa schierata contro l'Atalanta nell'ultimo turno, con Ndicka affiancato da Hermoso e Mancini
  • A sinistra pronto il rientro di Wesley, che aveva saltato la sfida contro i nerazzurri a causa di un problema muscolare al bicipite femorale. 

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