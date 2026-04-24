La vigilia di Bologna-Roma è stata dominata dalla notizia dell'addio di Claudio Ranieri al club giallorosso. Gasperini recupera Dybala ma solo per la panchina, probabile l'utilizzo in corso d'opera, un ritorno fondamentale per una squadra che è scivolata a -5 dal quarto posto. Il Bologna punta ancora a un settimo posto che può voler dire qualificazione alla prossima Conference: Italiano spera di aver ritrovato il vero Orsolini, tornato al gol contro il Lecce
Probabili Formazioni
La probabile formazione
BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Joao Mario, Lucumi, Heggem, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Orsolini, Castro, Rowe. All. Italiano
- Italiano dovrà fare a meno di Casale, Bernardeschi, Skorupski, Dallinga. Recuperato invece Dominguez, assente nella sfida della scorsa settimana contro la Juventus.
- In porta ballottaggio tra Ravaglia e Pessina, in difesa Miranda favorito per la maglia di esterno sinistro su Lykogiannis mentre a centrocampo Pobega potrebbe giocare a sinistra con Ferguson a destra e Freuler centrale.
- In attacco Orsolini e Rowe dovrebbero affiancare Castro.
La probabile formazione
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Çelik, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, El Shaarawy; Malen. All. Gasperini
- Paulo Dybala torna nell'elenco dei convocati di Gasperini ma non dovrebbe ritrovare subito una maglia da titolare. Alle spalle di Malen, infatti, i favoriti per partire dal primo minuto sono Soulè ed El Shaarawy
- Gasperini dovrebbe confermare la difesa schierata contro l'Atalanta nell'ultimo turno, con Ndicka affiancato da Hermoso e Mancini.
- A sinistra pronto il rientro di Wesley, che aveva saltato la sfida contro i nerazzurri a causa di un problema muscolare al bicipite femorale.