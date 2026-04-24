Da venerdì 24 a lunedì 27 aprile la 34^ giornata di Serie A su Sky e in streaming su NOW con 3 gare in co-esclusiva: Verona-Lecce, Torino-Inter e Lazio-Udinese. Pre e postpartita per ogni singolo match, inviati su tutti i campi, le rubriche e gli studi di Sky Sport. Aggiornamenti live su Sky Sport 24, SkySport.it e i canali social di Sky Sport, con i live blog, video, podcast e gli Skylights di tutti i match

Da venerdì 24 a lunedì 27 aprile appuntamento con la trentaquattresima giornata della stagione su Sky e in streaming su NOW . Sabato alle 20.45 si gioca Verona-Lecce su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Domenica alle 18 la sfida Torino-Inter su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Lunedì alle 20.45 sarà il momento di Lazio-Udinese , su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Per l’intera stagione gli SkyLights di tutte le 380 partite, per rivivere i momenti salienti di tutti i match con il commento dei telecronisti di Sky e il supporto dello Sky Sport Tech e dello Sky Sport Skill . Un racconto a 360 gradi con gli inviati di Sky Sport che saranno presenti su tutti i campi della Serie A.

Gli studi e i volti di Sky Sport

Venerdì sera appuntamento dalle 20.00 con Speciale Campo Aperto, il programma condotto da Leo Di Bello, che insieme a Stefano De Grandis, Dario Massara e Luca Tommasini analizzerà l’anticipo di giornata. Dalle 22.45 in scena Friday Night, con Fabio Tavelli e Rachele Sangiuliano in compagnia di Massimo Marianella e Fabio Quagliarella. Sabato pomeriggio analisi e commenti affidati a La Casa dello Sport - Day, dalle 14 con Mario Giunta insieme ad Angelo Carotenuto e Dario Massara. Pre e postpartita dalle 20 e dalle 22.45 affidato a Saturday Night, con Giorgia Cenni in compagnia di Paolo Condò, Stefano Borghi, Giancarlo Marocchi e Riccardo Montolivo. Domenica si riparte a mezzogiorno con La Casa dello Sport - Day condotto da Sara Benci, con Maurizio Compagnoni, Michele Padovano e Alessandro Biolchi ospiti in studio. Dalle 15.30 spazio a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello, Walter Zenga, Riccardo Gentile e Marco Bucciantini. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco con Leo Di Bello in compagnia di Paolo Assogna, Luca Marchetti e Dario Massara. Pre e postpartita affidato a Sky Calcio Club, con Fabio Caressa alla conduzione. Compongono la tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio e Stefano De Grandis. Lunedì sera, L’Originale dalle 20 e dalle 22.45. Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna saranno in compagnia di Veronica Baldaccini, Luca Gotti, Gianfranco Teotino e Walter Zenga.

Inoltre, tutte e 10 le partite di ogni turno di Serie A saranno visibili nei bar, hotel e altri locali pubblici, con abbonamento Sky Business, sempre con la competenza e la qualità del commento della squadra di Sky Sport.