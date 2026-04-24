Dove vedere Napoli-Cremonese

La partita Napoli-Cremonese valida per la 34^ giornata di Serie A sarà trasmessa venerdì 24 aprile alle ore 20.45 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky . Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Napoli e Cremonese

Il Napoli ha vinto tutte le ultime tre gare contro la Cremonese in Serie A - senza subire gol in ciascuna delle ultime due - e in generale non ha perso alcuna delle ultime sei sfide contro i grigiorossi nella competizione (4V, 2N), mantenendo quattro volte la porta inviolata nel parziale. Il Napoli ha vinto sette delle otto gare casalinghe contro la Cremonese in Serie A - fa eccezione solo lo 0-0 del 29 ottobre 1995 - segnando una media esatta di due gol a partita e subendo una sola rete in queste gare (in occasione del 2-1 del 16 gennaio 1994, con Marcello Lippi alla guida). Il Napoli ha vinto tutte le quattro sfide disputate finora in questo campionato contro le squadre neopromosse, con un punteggio aggregato di 8-2; è dalla stagione 2020/21 che i partenopei non vincono almeno cinque di queste gare in un singolo campionato, con Gennaro Gattuso alla guida. La Cremonese ha perso tutte le ultime sei gare contro squadre che iniziavano la giornata nelle prime tre posizioni in classifica in Serie A, subendo sempre almeno due reti (14 in totale nel periodo) e restando senza segnare nelle ultime tre. Nell'ultima giornata, il Napoli ha interrotto una serie di imbattibilità casalinga in Serie A di 26 gare consecutive (19V, 7N); sotto la guida di uno stesso allenatore, i partenopei non perdono due match di fila al Maradona in campionato da dicembre 2021 (serie di tre, con Spalletti alla guida). Nelle quattro gare con Marco Giampaolo alla guida, la Cremonese ha ottenuto quattro punti (1V, 1N, 2P), dopo che nelle precedenti quattro partite aveva incassato quattro sconfitte.