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Parma-Pisa, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A
©Ansa

Il sabato della 34^ giornata di campionato si apre con la sfida tra Parma e Pisa al Tardini: calcio d'inizio della sfida in programma alle 15. Per avvicinarsi alla certezza aritmetica della salvezza, Cuesta conferma la formazione di Udine e ritrova Pellegrino dal 1'. Il Pisa, che vuole tornare alla vittoria dopo quattro ko consecutivi, si affida ancora a Moreo, con Meister e Stojilkovic a giocarsi una maglia da titolare. Indisponibili sia Tramoni che Durosinmi

SERIE A, IL PROGRAMMA DELLA 34^ GIORNATA

Probabili Formazioni

Parma
Zion Suzuki
Zion Suzuki
Portiere
Parma
Alessandro Circati
Alessandro Circati
Difensore centrale di destra
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Parma
Mariano Troilo
Mariano Troilo
Difensore centrale
Parma
Abdoulaye N'Diaye
Abdoulaye N'Diaye
Difensore centrale di sinistra
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Parma
Enrico Del Prato
Enrico Del Prato
Esterno destro
Parma
Hans Nicolussi Caviglia
Hans Nicolussi Caviglia
Mezz'ala sinistra
Parma
Mandela Keita
Mandela Keita
Centrocampista centrale
Parma
Adrián Bernabé
Adrián Bernabé
Mezz'ala sinistra
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Parma
Emanuele Valeri
Emanuele Valeri
Esterno sinistro
Parma
Gabriel Strefezza
Gabriel Strefezza
Attaccante
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Parma
Mateo Pellegrino
Mateo Pellegrino
Attaccante

Le possibili scelte di Cuesta

PARMA (3-5-2), la probabile formazione: Suzuki; Circati, Troilo, Ndiaye; Delprato, Bernabé, Nicolussi Caviglia, Keita, Valeri; Strefezza, Pellegrino. All. Cuesta

  • Cuesta dovrebbe confermare la stessa formazione che ha battuto l'Udinese nell'ultima giornata di campionato
  • In attacco ci sarà Pellegrino, pienamente recuperato dopo la sostituzione all'intervallo di settimana scorsa: accanto a lui giocherà Strefezza, con Elphege pronto dalla panchina
  • Nel terzetto arretrato, ancora fiducia a Ndiaye come braccetto di sinistra
Pisa
Adrian Semper
Adrian Semper
pORTIERE
Pisa
Arturo Calabresi
Arturo Calabresi
Difensore centrale di destra
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Pisa
Antonio Caracciolo
Antonio Caracciolo
Difensore centrale
Pisa
Simone Canestrelli
Simone Canestrelli
Difensore centrale di sinistra
pubblicità
Pisa
Idrissa Touré
Idrissa Touré
Esterno destro
Pisa
Ebenezer Akinsanmiro
Ebenezer Akinsanmiro
Mezz'ala destra
Pisa
Michel Aebischer
Michel Aebischer
Centrocampista centrale
Pisa
Malthe Højholt
Malthe Højholt
Mezz'ala sinistra
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Pisa
Samuele Angori
Samuele Angori
Esterno sinistro
Pisa
Filip Stojilkovic
Filip Stojilkovic
Attaccante
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Pisa
Stefano Moreo
Stefano Moreo
Attaccante

Le possibili scelte di Hiljemark

PISA (3-5-2), la probabile formazione: Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Højholt, Angori; Stojilkovic, Moreo. All. Hiljemark

  • Rispetto alla sconfitta con il Genoa, Hiljemark dovrebbe effettuare due modifiche: a centrocampo, spazio ad Hojholt, con Loyola inizialmente in panchina
  • Non ci sarà Tramoni per un problema fisico: la coppia d'attacco sarà composta da Moreo e uno tra Stojilkovic e Meister. Out anche Durosinmi

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