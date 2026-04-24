Il sabato della 34^ giornata di campionato si apre con la sfida tra Parma e Pisa al Tardini: calcio d'inizio della sfida in programma alle 15. Per avvicinarsi alla certezza aritmetica della salvezza, Cuesta conferma la formazione di Udine e ritrova Pellegrino dal 1'. Il Pisa, che vuole tornare alla vittoria dopo quattro ko consecutivi, si affida ancora a Moreo, con Meister e Stojilkovic a giocarsi una maglia da titolare. Indisponibili sia Tramoni che Durosinmi
Probabili Formazioni
Le possibili scelte di Cuesta
PARMA (3-5-2), la probabile formazione: Suzuki; Circati, Troilo, Ndiaye; Delprato, Bernabé, Nicolussi Caviglia, Keita, Valeri; Strefezza, Pellegrino. All. Cuesta
- Cuesta dovrebbe confermare la stessa formazione che ha battuto l'Udinese nell'ultima giornata di campionato
- In attacco ci sarà Pellegrino, pienamente recuperato dopo la sostituzione all'intervallo di settimana scorsa: accanto a lui giocherà Strefezza, con Elphege pronto dalla panchina
- Nel terzetto arretrato, ancora fiducia a Ndiaye come braccetto di sinistra
Le possibili scelte di Hiljemark
PISA (3-5-2), la probabile formazione: Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Højholt, Angori; Stojilkovic, Moreo. All. Hiljemark
- Rispetto alla sconfitta con il Genoa, Hiljemark dovrebbe effettuare due modifiche: a centrocampo, spazio ad Hojholt, con Loyola inizialmente in panchina
- Non ci sarà Tramoni per un problema fisico: la coppia d'attacco sarà composta da Moreo e uno tra Stojilkovic e Meister. Out anche Durosinmi