Il sabato della 34^ giornata di campionato si apre con la sfida tra Parma e Pisa al Tardini: calcio d'inizio della sfida in programma alle 15. Per avvicinarsi alla certezza aritmetica della salvezza, Cuesta conferma la formazione di Udine e ritrova Pellegrino dal 1'. Il Pisa, che vuole tornare alla vittoria dopo quattro ko consecutivi, si affida ancora a Moreo, con Meister e Stojilkovic a giocarsi una maglia da titolare. Indisponibili sia Tramoni che Durosinmi

SERIE A, IL PROGRAMMA DELLA 34^ GIORNATA