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Milan-Juventus, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Il big match della 34^ giornata è a San Siro, domenica 26 aprile alle 20.45: Milan contro Juve. Davanti Pulisic-Leao per Allegri, che ha tutti a disposizione. Saelemaekers torna titolare, Estupinan sulla sinistra e non Bartesaghi. Dubbio Yildiz per la Juve, ma il turco è comunque in vantaggio su Boga per partire titolare. Ballottaggio Thuram/Holm in mezzo. Conferma per David in attacco. Le probabili formazioni di Milan-Juventus

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Probabili Formazioni

Milan
Mike Maignan
Mike Maignan
Portiere
Milan
Fikayo Tomori
Fikayo Tomori
Difensore centrale di destra
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Milan
Matteo Gabbia
Matteo Gabbia
Difensore centrale
Milan
Strahinja Pavlovic
Strahinja Pavlovic
Difensore centrale di sinistra
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Milan
Alexis Saelemaekers
Alexis Saelemaekers
Esterno destro
Milan
Youssouf Fofana
Youssouf Fofana
Mezzala destra
Milan
Luka Modric
Luka Modric
Centrocampista centrale
Milan
Adrien Rabiot
Adrien Rabiot
Mezzala sinistra
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Milan
Pervis Estupiñán
Pervis Estupiñán
Esterno sinistro
Milan
Christian Pulisic
Christian Pulisic
Attaccante
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Milan
Rafael Leão
Rafael Leão
Attaccante

La probabile formazione del Milan

3-5-2: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Leao. All. Allegri

  • Sulla sinistra provato Estupinan che dovrebbe partire titolare, con Bartesaghi non al meglio in settimana
  • l'unica preoccupazione riguardava Fofana: sta bene e giocherà
  • Sulla corsia destra torna dal primo minuto Saelemaekers
  • Pulisic e Leao in attacco
Juventus
Michele Di Gregorio
Michele Di Gregorio
Portiere
Juventus
Pierre Kalulu
Pierre Kalulu
Difensore centrale di destra
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Juventus
Bremer
Bremer
Difensore centrale
Juventus
Lloyd Kelly
Lloyd Kelly
Difensore centrale di sinistra
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Juventus
Weston McKennie
Weston McKennie
Esterno destro
Juventus
Manuel Locatelli
Manuel Locatelli
Centrocampista centrale
Juventus
Khéphren Thuram
Khéphren Thuram
Centrocampista centrale
Juventus
Andrea Cambiaso
Andrea Cambiaso
Esterno sinistro
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Juventus
Francisco Conceição
Francisco Conceição
Trequartista
Juventus
Kenan Yildiz
Kenan Yildiz
Trequartista
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Juventus
Jonathan David
Jonathan David
Attaccante

La probabile formazione della Juventus

3-4-2-1: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; David. All. Spalletti

  • un ballottaggio in attacco e uno a centrocampo per Spalletti
  • Yildiz o Boga dal 1': Il turco nei giorni scorsi si era allenato a parte, ma potrebbe farcela e tornare titolare
  • in mezzo il dubbio è tra Thuram e Holm: giocasse lo svedese dall'inizio, Holm farebbe l'esterno destro con conseguente spostamento al centro di McKennie
  • David confermato in attacco dopo il gol al Bologna

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