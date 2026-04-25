Il big match della 34^ giornata è a San Siro, domenica 26 aprile alle 20.45: Milan contro Juve. Davanti Pulisic-Leao per Allegri, che ha tutti a disposizione. Saelemaekers torna titolare, Estupinan sulla sinistra e non Bartesaghi. Dubbio Yildiz per la Juve, ma il turco è comunque in vantaggio su Boga per partire titolare. Ballottaggio Thuram/Holm in mezzo. Conferma per David in attacco. Le probabili formazioni di Milan-Juventus

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