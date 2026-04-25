Il big match della 34^ giornata è a San Siro, domenica 26 aprile alle 20.45: Milan contro Juve. Davanti Pulisic-Leao per Allegri, che ha tutti a disposizione. Saelemaekers torna titolare, Estupinan sulla sinistra e non Bartesaghi. Dubbio Yildiz per la Juve, ma il turco è comunque in vantaggio su Boga per partire titolare. Ballottaggio Thuram/Holm in mezzo. Conferma per David in attacco. Le probabili formazioni di Milan-Juventus
Probabili Formazioni
La probabile formazione del Milan
3-5-2: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Leao. All. Allegri
- Sulla sinistra provato Estupinan che dovrebbe partire titolare, con Bartesaghi non al meglio in settimana
- l'unica preoccupazione riguardava Fofana: sta bene e giocherà
- Sulla corsia destra torna dal primo minuto Saelemaekers
- Pulisic e Leao in attacco
La probabile formazione della Juventus
3-4-2-1: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; David. All. Spalletti
- un ballottaggio in attacco e uno a centrocampo per Spalletti
- Yildiz o Boga dal 1': Il turco nei giorni scorsi si era allenato a parte, ma potrebbe farcela e tornare titolare
- in mezzo il dubbio è tra Thuram e Holm: giocasse lo svedese dall'inizio, Holm farebbe l'esterno destro con conseguente spostamento al centro di McKennie
- David confermato in attacco dopo il gol al Bologna