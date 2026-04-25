Le partite di Serie A di oggi

Sono tre gli appuntamenti del sabato della 34^ giornata di campionato che inizia con, alle 15.00, Parma-Pisa . A seguire alle 18.00 Bologna-Roma e la sera, alle 20.45, Verona-Lecce su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca di Antonio Nucera con il commento di Lorenzo Minotti. Inviati Manuele Baiocchini e Francesco Cosatti.

Gli studi e i volti di Sky Sport

Sabato pomeriggio analisi e commenti affidati a La Casa dello Sport - Day, dalle 14 con Mario Giunta insieme ad Angelo Carotenuto e Dario Massara. Pre e postpartita dalle 20 e dalle 22.45 affidato a Saturday Night, con Giorgia Cenni in compagnia di Paolo Condò, Stefano Borghi, Giancarlo Marocchi e Riccardo Montolivo.