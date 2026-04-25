Le partite di Serie A di oggi

La partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 34^ giornataguida tv
Oggi, sabato 25 aprile, si scende in campo per la 34^ giornata di Serie A. Alle 20.45 Verona-Lecce su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 - e in streaming su NOW. Tutti gli appuntamenti del sabato di campionato
Sono tre gli appuntamenti del sabato della 34^ giornata di campionato che inizia con, alle 15.00, Parma-Pisa. A seguire alle 18.00 Bologna-Roma e la sera, alle 20.45, Verona-Lecce su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Antonio Nucera con il commento di Lorenzo Minotti. Inviati Manuele Baiocchini e Francesco Cosatti.
Gli studi e i volti di Sky Sport
Sabato pomeriggio analisi e commenti affidati a La Casa dello Sport - Day, dalle 14 con Mario Giunta insieme ad Angelo Carotenuto e Dario Massara. Pre e postpartita dalle 20 e dalle 22.45 affidato a Saturday Night, con Giorgia Cenni in compagnia di Paolo Condò, Stefano Borghi, Giancarlo Marocchi e Riccardo Montolivo.
Serie A, la programmazione di oggi
Sabato 25 aprile
- Dalle 14.00: La Casa dello Sport – Day con Mario Giunta, Angelo Carotenuto e Dario Massara
- ore 15.00: Parma-Pisa su DAZN 1
- ore 18.00: Bologna-Roma su DAZN 1
- Dalle 20 e dalle 22.45: Sky Saturday Night con Giorgia Cenni, Paolo Condò, Stefano Borghi, Giancarlo Marocchi e Riccardo Montolivo
- Alle 20.45: VERONA-LECCE su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Telecronaca Antonio Nucera, commento Lorenzo Minotti. Inviati Manuele Baiocchini e Francesco Cosatti