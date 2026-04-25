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Probabili formazioni di Torino-Inter

Serie A

Lautaro è ancora out e Chivu lancia dal 1' Pio con Thuram. Bastoni potrebbe tornare dal 1'. Ritorno da titolare per Zielinski in A. Nel Toro D’Aversa ritrova Ismajli. In mediana out Anjorin: Casadei-Gineitis favoriti in mezzo, con Lazaro e Obrador sugli esterni. Le probabili formazioni di Torino-Inter.  Partita live domenica alle 18 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K  e in streaming su NOW

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Probabili Formazioni

Torino
Alberto Paleari
Alberto Paleari
Portiere
Torino
Saúl Coco
Saúl Coco
Difensore centrale di destra
pubblicità
Torino
Ardian Ismajli
Ardian Ismajli
Difensore centrale
Torino
Enzo Ebosse
Enzo Ebosse
Difensore centrale di sinistra
pubblicità
Torino
Valentino Lazaro
Valentino Lazaro
Esterno destro
Torino
Cesare Casadei
Cesare Casadei
centrocampista centrale
Torino
Gvidas Gineitis
Gvidas Gineitis
centrocampista centrale
Torino
Rafael Obrador
Rafael Obrador
Esterno sinistro
pubblicità
Torino
Nikola Vlasic
Nikola Vlasic
trequartista
Torino
Giovanni Simeone
Giovanni Simeone
Attaccante
pubblicità
Torino
Ché Adams
Ché Adams
Attaccante

La probabile formazione del Torino

3-4-1-2: Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Casadei, Gineitis, Obrador; Vlasic; Adams, Simeone. All. D'Aversa

  • D’Aversa ritrova Ismajli al centro della difesa
  • In mediana out Anjorin: trauma distorsivo-contusivo all'anca sinistra
  • Casadei-Gineitis favoriti in mezzo, con Lazaro e Obrador sugli esterni
  • Vlasic dietro le punte Adams e Simeone
Inter
Yann Sommer
Yann Sommer
Portiere
Inter
Yann Bisseck
Yann Bisseck
Difensore centrale di destra
pubblicità
Inter
Manuel Akanji
Manuel Akanji
Difensore centrale
Inter
Alessandro Bastoni
Alessandro Bastoni
Difensore centrale di sinistra
pubblicità
Inter
Denzel Dumfries
Denzel Dumfries
Esterno destro
Inter
Nicolò Barella
Nicolò Barella
Mezzala destra
Inter
Hakan Çalhanoglu
Hakan Çalhanoglu
Centrocampista centrale
Inter
Piotr Zielinski
Piotr Zielinski
Mezzala sinistra
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Inter
Federico Dimarco
Federico Dimarco
Esterno sinistro
Inter
Pio Esposito
Pio Esposito
Attaccante
pubblicità
Inter
Marcus Thuram
Marcus Thuram
Attaccante

La probabile formazione dell'Inter

3-5-2: Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Pio Esposito, Thuram. All. Chivu

  • Chivu ha detto che Lautaro Martinez "se tutto va bene, tornerà col gruppo la prossima settimana": davanti Esposito e Thuram
  • Possibile il ritorno dal 1' di Bastoni ma sono ancora diversi i dubbi, soprattutto in difesa, dove dovrebbero giocare Bisseck e Akanji
  • In mediana invece Chivu dovrebbe rilanciare Zielinski, mentre Sucic torna dalla squalifica ma non dovrebbe partire titolare

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