Lautaro è ancora out e Chivu lancia dal 1' Pio con Thuram. Bastoni potrebbe tornare dal 1'. Ritorno da titolare per Zielinski in A. Nel Toro D’Aversa ritrova Ismajli. In mediana out Anjorin: Casadei-Gineitis favoriti in mezzo, con Lazaro e Obrador sugli esterni. Le probabili formazioni di Torino-Inter. Partita live domenica alle 18 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

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