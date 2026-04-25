Lautaro è ancora out e Chivu lancia dal 1' Pio con Thuram. Bastoni potrebbe tornare dal 1'. Ritorno da titolare per Zielinski in A. Nel Toro D’Aversa ritrova Ismajli. In mediana out Anjorin: Casadei-Gineitis favoriti in mezzo, con Lazaro e Obrador sugli esterni. Le probabili formazioni di Torino-Inter. Partita live domenica alle 18 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW
Probabili Formazioni
La probabile formazione del Torino
3-4-1-2: Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Casadei, Gineitis, Obrador; Vlasic; Adams, Simeone. All. D'Aversa
- D’Aversa ritrova Ismajli al centro della difesa
- In mediana out Anjorin: trauma distorsivo-contusivo all'anca sinistra
- Casadei-Gineitis favoriti in mezzo, con Lazaro e Obrador sugli esterni
- Vlasic dietro le punte Adams e Simeone
La probabile formazione dell'Inter
3-5-2: Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Pio Esposito, Thuram. All. Chivu
- Chivu ha detto che Lautaro Martinez "se tutto va bene, tornerà col gruppo la prossima settimana": davanti Esposito e Thuram
- Possibile il ritorno dal 1' di Bastoni ma sono ancora diversi i dubbi, soprattutto in difesa, dove dovrebbero giocare Bisseck e Akanji
- In mediana invece Chivu dovrebbe rilanciare Zielinski, mentre Sucic torna dalla squalifica ma non dovrebbe partire titolare