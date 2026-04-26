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Fiorentina-Sassuolo 0-0, le pagelle della partita di Serie A

Serie A

Muharemovic è il migliore di Fiorentina-Sassuolo, gara terminata 0-0. Tra gli ospiti bene anche Idzes e Turati, delude l'attacco. Nella Fiorentina spicca Ranieri, voto 5 a Mandragora. Le pagelle di Manuel Favia

LA CRONACA

Pagelle
Fiorentina
David de Gea
voto 6
David de Gea
Fiorentina
Dodô
voto 6
Dodô
pubblicità
Fiorentina
Daniele Rugani
voto 6
Daniele Rugani
Fiorentina
Luca Ranieri
voto 6.5
Luca Ranieri
pubblicità
Fiorentina
Luís Balbo
voto 6
Luís Balbo
Fiorentina
Rolando Mandragora
voto 5
Rolando Mandragora
Fiorentina
Nicolò Fagioli
voto 6
Nicolò Fagioli
Fiorentina
Cher Ndour
voto 5.5
Cher Ndour
pubblicità
Fiorentina
Jack Harrison
voto 5.5
Jack Harrison
Fiorentina
Albert Gudmundsson
voto 6
Albert Gudmundsson
pubblicità
Fiorentina
Manor Solomon
voto 5.5
Manor Solomon
I subentrati
6
6
S.V.
All. Vanoli 5.5
Sassuolo
Stefano Turati
voto 6.5
Stefano Turati
Sassuolo
Sebastian Walukiewicz
voto 6
Sebastian Walukiewicz
pubblicità
Sassuolo
Jay Idzes
voto 6.5
Jay Idzes
mvp
Sassuolo
Tarik Muharemovic
voto 6.5
Tarik Muharemovic
pubblicità
Sassuolo
Ulisses Garcia
voto 6
Ulisses Garcia
Sassuolo
Ismaël Koné
voto 5.5
Ismaël Koné
Sassuolo
Nemanja Matic
voto 6
Nemanja Matic
Sassuolo
Kristian Thorstvedt
voto 6
Kristian Thorstvedt
pubblicità
Sassuolo
Cristian Volpato
voto 5.5
Cristian Volpato
Sassuolo
Andrea Pinamonti
voto 5.5
Andrea Pinamonti
pubblicità
Sassuolo
Armand Laurienté
voto 5.5
Armand Laurienté
I subentrati
S.V.
S.V.
5.5
S.V.
S.V.
All. Grosso 6

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