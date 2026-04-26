Muharemovic è il migliore di Fiorentina-Sassuolo, gara terminata 0-0. Tra gli ospiti bene anche Idzes e Turati, delude l'attacco. Nella Fiorentina spicca Ranieri, voto 5 a Mandragora. Le pagelle di Manuel Favia
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Muharemovic è il migliore di Fiorentina-Sassuolo, gara terminata 0-0. Tra gli ospiti bene anche Idzes e Turati, delude l'attacco. Nella Fiorentina spicca Ranieri, voto 5 a Mandragora. Le pagelle di Manuel Favia
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