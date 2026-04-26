La partita Milan-Juve valida per la 34^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 26 aprile alle ore 20.45 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky . Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Milan e Juventus

Il Milan è sia la squadra che ha sconfitto più spesso la Juventus in Serie A (53 volte, in 181 precedenti - 59N, 69P), sia la formazione che ha segnato più reti (227) contro i bianconeri nella storia del torneo. La Juventus non ha subito alcun gol nelle ultime cinque sfide contro il Milan in Serie A (2V, 3N): già striscia record per i bianconeri nel massimo campionato contro i rossoneri. Solo una volta nella propria storia il Milan è rimasto a secco di gare per più match di fila contro una singola avversaria nel massimo campionato: tra dicembre 1935 e marzo 1938 contro la Triestina (sei in quel caso). Solo l'Inter (35) ha ottenuto più successi in casa del Milan rispetto alla Juventus (25) nella storia della Serie A a girone unico. In aggiunta, bianconeri (107) e nerazzurri (124) sono le sole due squadre ad aver realizzato almeno 100 gol in casa dei rossoneri nella competizione. Dopo 33 partite di campionato, il Milan ha 15 punti in più in classifica rispetto alla passata stagione (66 contro 51). Il Milan ha perso due delle ultime quattro partite casalinghe in Serie A (2V) con un parziale complessivo di 0-4: tante sconfitte interne senza riuscire a segnare quante quelle registrate dai rossoneri nelle precedenti 45. La Juventus ha vinto senza subire gol cinque delle ultime sei sfide giocate in Serie A, incluse tutte le ultime tre con un punteggio complessivo di 5-0. In questa sfida si affronteranno due dei soli quattro allenatori che hanno tagliato il traguardo delle 300 vittorie nella storia della Serie A a girone unico: Massimiliano Allegri (321, meno solo delle 352 di Giovanni Trapattoni) e Luciano Spalletti (302, al pari di Nereo Rocco). In particolare, il tecnico del Milan diventerà in solitaria l'allenatore con più panchine nelle sfide tra rossoneri e bianconeri nel massimo campionato - 25 (attualmente 24, al pari di Trapattoni) - oltre ad essere già l’unico coach nella storia del torneo con almeno 100 panchine sia con i piemontesi (302) che con i lombardi (166).