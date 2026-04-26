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Genoa-Como, Nico Paz rassicura dopo il colpo alla testa: "Tutto perfetto"

Serie A

Con una storia su Instagram, Nico Paz ha tranquillizzato tutti dopo il colpo alla testa subito durante Genoa-Como. I controlli all'Ospedale San Martino non hanno evidenziato nulla e lo spagnolo ha diffuso la notizia con una storia su Instagram: "Tutto perfetto"

GENOA-COMO 0-2, GLI HIGHLIGHTS

Nico Paz rassicura: tutto ok dopo il colpo alla testa. Il fantasista spagnolo era stato sostituito all’intervallo di Genoa-Como e portato all'Ospedale San Martino di Genova per controlli dopo uno scontro con Marcandalli intorno al 30'. Qualche ora più tardi, il numero 10 del Como (che era apparso visibilmente preoccupato e dolorante dopo la botta) ha pubblicato una storia su Instagram che lo ritrae sereno con il pollice in su e la scritta: "Tutto perfetto".

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