Con una storia su Instagram, Nico Paz ha tranquillizzato tutti dopo il colpo alla testa subito durante Genoa-Como. I controlli all'Ospedale San Martino non hanno evidenziato nulla e lo spagnolo ha diffuso la notizia con una storia su Instagram: "Tutto perfetto"

Nico Paz rassicura: tutto ok dopo il colpo alla testa. Il fantasista spagnolo era stato sostituito all’intervallo di Genoa-Como e portato all'Ospedale San Martino di Genova per controlli dopo uno scontro con Marcandalli intorno al 30'. Qualche ora più tardi, il numero 10 del Como (che era apparso visibilmente preoccupato e dolorante dopo la botta) ha pubblicato una storia su Instagram che lo ritrae sereno con il pollice in su e la scritta: "Tutto perfetto".