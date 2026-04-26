La domenica della 34^ giornata di campionato si apre alle 12.30 con Fiorentina-Sassuolo , prosegue alle 15.00 con Genoa-Como , mentre alle 18.00 è il momento di Torino-Inter su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca di Stefano Borghi con il commento di Massimo Gobbi. Inviati Matteo Barzaghi e Andrea Paventi. Alle 20.45 scendono in campo Milan e Juventus .

Gli studi e i volti di Sky Sport

Domenica si parte a mezzogiorno con La Casa dello Sport - Day condotto da Sara Benci, con Maurizio Compagnoni, Michele Padovano e Alessandro Biolchi ospiti in studio. Dalle 15.30 spazio a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello, Walter Zenga, Riccardo Gentile e Marco Bucciantini. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco con Leo Di Bello in compagnia di Paolo Assogna, Luca Marchetti e Dario Massara. Pre e postpartita affidato a Sky Calcio Club, con Fabio Caressa alla conduzione. Compongono la tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio e Stefano De Grandis.