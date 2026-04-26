La partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 34^ giornataguida tv
Oggi, domenica 26 aprile, si scende in campo per la 34^ giornata di Serie A. Alle 18.00 Torino-Inter su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 - e in streaming su NOW. Tutti gli appuntamenti della domenica di campionato
La domenica della 34^ giornata di campionato si apre alle 12.30 con Fiorentina-Sassuolo, prosegue alle 15.00 con Genoa-Como, mentre alle 18.00 è il momento di Torino-Inter su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Stefano Borghi con il commento di Massimo Gobbi. Inviati Matteo Barzaghi e Andrea Paventi. Alle 20.45 scendono in campo Milan e Juventus.
Gli studi e i volti di Sky Sport
Domenica si parte a mezzogiorno con La Casa dello Sport - Day condotto da Sara Benci, con Maurizio Compagnoni, Michele Padovano e Alessandro Biolchi ospiti in studio. Dalle 15.30 spazio a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello, Walter Zenga, Riccardo Gentile e Marco Bucciantini. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco con Leo Di Bello in compagnia di Paolo Assogna, Luca Marchetti e Dario Massara. Pre e postpartita affidato a Sky Calcio Club, con Fabio Caressa alla conduzione. Compongono la tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio e Stefano De Grandis.
Serie A, la programmazione di oggi
Domenica 26 aprile
- Dalle 12.00: La Casa dello Sport – Day con Sara Benci, Maurizio Compagnoni, Michele Padovano e Alessandro Biolchi
- ore 12.30: Fiorentina-Sassuolo su DAZN 1
- ore 15.00: Genoa-Como su DAZN 1
- Dalle 15.30: Sky Sunday Football con Leo Di Bello, Walter Zenga, Riccardo Gentile e Marco Bucciantini
- Alle 18.00: TORINO-INTER su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Telecronaca Stefano Borghi, commento Massimo Gobbi. Inviati Matteo Barzaghi e Andrea Paventi
- Dalle 20 e dalle 22.45: Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio e Stefano De Grandis
- Dalle 20.45: Campo Aperto Serie A con Leo Di Bello, Paolo Assogna, Luca Marchetti e Dario Massara
- ore 20.45: Milan-Juventus su DAZN 1