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La partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 34^ giornata

guida tv

Oggi, domenica 26 aprile, si scende in campo per la 34^ giornata di Serie A. Alle 18.00 Torino-Inter su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 - e in streaming su NOW. Tutti gli appuntamenti della domenica di campionato

TORINO-INTER LIVE

La domenica della 34^ giornata di campionato si apre alle 12.30 con Fiorentina-Sassuolo, prosegue alle 15.00 con Genoa-Como, mentre alle 18.00 è il momento di Torino-Inter su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Stefano Borghi con il commento di Massimo Gobbi. Inviati Matteo Barzaghi e Andrea Paventi. Alle 20.45 scendono in campo Milan Juventus

Gli studi e i volti di Sky Sport

Domenica si parte a mezzogiorno con La Casa dello Sport - Day condotto da Sara Benci, con Maurizio Compagnoni, Michele Padovano e Alessandro Biolchi ospiti in studio. Dalle 15.30 spazio a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello, Walter Zenga, Riccardo Gentile e Marco Bucciantini. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco con Leo Di Bello in compagnia di Paolo Assogna, Luca Marchetti e Dario Massara. Pre e postpartita affidato a Sky Calcio Club, con Fabio Caressa alla conduzione. Compongono la tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio e Stefano De Grandis.

Serie A, la programmazione di oggi

Domenica 26 aprile

  • Dalle 12.00: La Casa dello Sport – Day con Sara Benci, Maurizio Compagnoni, Michele Padovano e Alessandro Biolchi
  • ore 12.30: Fiorentina-Sassuolo su DAZN 1 
  • ore 15.00: Genoa-Como su DAZN 1 
  • Dalle 15.30: Sky Sunday Football con Leo Di Bello, Walter Zenga, Riccardo Gentile e Marco Bucciantini
  • Alle 18.00: TORINO-INTER su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Telecronaca Stefano Borghi, commento Massimo Gobbi. Inviati Matteo Barzaghi e Andrea Paventi
  • Dalle 20 e dalle 22.45: Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio e Stefano De Grandis
  • Dalle 20.45: Campo Aperto Serie A con Leo Di Bello, Paolo Assogna, Luca Marchetti e Dario Massara
  • ore 20.45: Milan-Juventus su DAZN 1

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