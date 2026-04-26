L'allenatore bianconero fa il punto sulla lotta Champions dopo il punto raccolto a San Siro contro il Milan: "Ora l'ultimo sforzo, in questo finale si vedrà chi è da Juve e chi no. Possibile che si decida tutto all'ultima giornata, perché Roma e Como stanno bene". Su Vlahovic: "Non l'ho rischiato e ci aiuterà nelle prossime partite"

“Abbiamo fatto bene tutta la stagione, ma ora dobbiamo fare l’ultimo sforzo e in questi momenti in cui si accumula un po’ di fatica si vede chi molla e chi resta, chi è da Juventus e chi no. Dobbiamo consolidare quello che è stato il nostro cammino”. Dopo il pareggio con il Milan, Luciano Spalletti fa un altro piccolo passo verso l’obiettivo del piazzamento Champions, ma chiede alla squadra di mantenere alta l’attenzione. “Se si deciderà all’ultima giornata? Secondo me ci si va vicino, perché la Roma ha fatto vedere di star bene e il Como è andato a vincere una gara non facile in trasferta. Quindi noi abbiamo da vincere ancora diverse partite per poter andare a giocare la Champions…”, continua.