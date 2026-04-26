Milan-Juventus, Spalletti: "La corsa Champions si deciderà all'ultima giornata"juventus
L'allenatore bianconero fa il punto sulla lotta Champions dopo il punto raccolto a San Siro contro il Milan: "Ora l'ultimo sforzo, in questo finale si vedrà chi è da Juve e chi no. Possibile che si decida tutto all'ultima giornata, perché Roma e Como stanno bene". Su Vlahovic: "Non l'ho rischiato e ci aiuterà nelle prossime partite"
“Abbiamo fatto bene tutta la stagione, ma ora dobbiamo fare l’ultimo sforzo e in questi momenti in cui si accumula un po’ di fatica si vede chi molla e chi resta, chi è da Juventus e chi no. Dobbiamo consolidare quello che è stato il nostro cammino”. Dopo il pareggio con il Milan, Luciano Spalletti fa un altro piccolo passo verso l’obiettivo del piazzamento Champions, ma chiede alla squadra di mantenere alta l’attenzione. “Se si deciderà all’ultima giornata? Secondo me ci si va vicino, perché la Roma ha fatto vedere di star bene e il Como è andato a vincere una gara non facile in trasferta. Quindi noi abbiamo da vincere ancora diverse partite per poter andare a giocare la Champions…”, continua.
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Le pagelle di Milan-Juventus 0-0
"Vlahovic sarà utile nel finale"
“David ogni tanto riesce a uscire dalle situazioni con la qualità tecnica, poi se lo vai a sporcare fisicamente diventa più difficile per lui, ma è un calciatore che sotto l’aspetto del dinamismo e della continuità dà sempre il risultato”, prosegue Spalletti analizzando la partita. “Poi chiaro che David non va via in velocità e non salta l’uomo nello stretto, ma per quanto riguarda protezione e dialogo e collaborazione con la squadra, è un calciatore perfetto. Bisogna aiutarlo un po’ di più perché spesso l’abbiamo lasciato solo lì davanti. Vlahovic? Si è allenato con noi solo venerdì parzialmente e ieri. Farlo giocare di più poteva essere rischioso e invece adesso ci potrà dare una mano nelle prossime partite in cui ci andremo a giocare molto del futuro”.