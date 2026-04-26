Dove vedere Torino-Inter

La sfida tra Torino e Inter, valida per la 34^ giornata di Serie A, si gioca domenica 26 aprile alle 18 . La partita sarà in diretta su su Sky - canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K - e in streaming su NOW . Telecronaca Stefano Borghi, commento Massimo Gobbi. Inviati Matteo Barzaghi e Andrea Paventi. Inoltre, d alle 15.30 spazio a Sky Sunday Football , con Leo Di Bello, Walter Zenga, Riccardo Gentile e Marco Bucciantini. Durante i match delle 20.45 appuntamento con Campo Aperto , con gli aggiornamenti live dai campi di gioco con Leo Di Bello in compagnia di Paolo Assogna, Luca Marchetti e Dario Massara. Infine, dalle 20 e dalle 22.45 appuntamento con Sky Calcio Club , con Fabio Caressa alla conduzione. Compongono la tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio e Stefano De Grandis.

I numeri di Torino e Inter

L'Inter è la squadra che ha registrato il maggior numero di match senza sconfitte contro il Torino in Serie A: 127, su 163 confronti totali con i granata nel torneo (77V, 50N, 36P). In particolare, con un successo i nerazzurri diventerebbero una delle due squadre con più successi contro il Toro nel massimo campionato, agganciando la Juventus a quota 78. L'Inter ha vinto ciascuna delle ultime tre trasferte in campionato contro il Torino con un punteggio complessivo di 6-0 e potrebbe registrare più successi di fila in casa dei granata con annesso clean sheet per la prima volta dal periodo tra settembre 1994 e febbraio 2003 (serie di cinque in quell'occasione). L’Inter potrebbe conquistare già in questa giornata di campionato il suo 21° Scudetto dal punto di vista matematico. Sarebbe la quarta stagione nelle ultime sei in cui il titolo viene assegnato con almeno quattro giornate d’anticipo, un evento verificatosi altrettante volte nei precedenti 50 anni di storia della Serie A. Il Torino non perde da tre match di fila in Serie A (2V, 1N) e potrebbe registrare quattro risultati utili consecutivi dalla serie di sei registrata tra ottobre e novembre 2025. Dall'arrivo di Roberto D'Aversa, il Torino ha vinto ciascuno dei tre match di campionato disputati in casa in Serie A e non fa meglio in un singolo campionato dalla serie di cinque registrata tra dicembre 2018 e marzo 2019, con Mazarri in panchina (incluso un 1-0 contro l'Inter). L'Inter ha vinto gli ultimi tre match giocati in Serie A, segnando sempre almeno tre gol, e potrebbe mettere in fila più successi consecutivi con più di due reti all'attivo per la prima volta dalla serie di quattro registrata a febbraio 2024, con Simone Inzaghi in panchina. L'Inter ha vinto 12 delle 16 trasferte giocate finora nella Serie A 2025/26 e solo tre volte nella propria storia ha chiuso un campionato con più successi esterni: 15 nel 2023/24 e nel 2006/07 e 13 nel 2019/20.