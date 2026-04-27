Dove vedere Cagliari-Atalanta

La partita Cagliari-Atalanta valida per la 34^ giornata di Serie A sarà trasmessa lunedì 27 aprile alle ore 18.30 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky . Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Cagliari e Atalanta

Il Cagliari ha vinto 22 delle 61 sfide contro l'Atalanta in Serie A (13N, 26P) e solo contro tre formazioni vanta più vittorie nella propria storia nel massimo campionato: 27 contro la Sampdoria e 24 sia contro il Torino e che contro la Fiorentina (22 anche contro il Bologna). Dopo aver vinto quattro delle cinque partite di campionato contro l'Atalanta giocate tra dicembre 2017 e novembre 2019 (1P), il Cagliari ha registrato la metà dei successi nel doppio delle sfide giocate successivamente nel torneo contro la Dea (2/10 - 1N, 7P). Il Cagliari ha perso cinque delle ultime sei sfide casalinghe contro l'Atalanta in Serie A (1V). Dopo la serie di tre successi consecutivi (contro Juventus, Fiorentina ed Hellas Verona) registrata a gennaio, il Cagliari ha vinto solo un delle 10 gare più recenti giocate in Serie A (2N, 7P). Nel periodo - dalla 24ª giornata in avanti - solo Pisa ed Hellas Verona (quattro entrambe) hanno conquistato meno punti del Cagliari nel torneo: cinque, al pari della Cremonese. L'Atalanta ha collezionato 54 punti in 33 gare giocate in questo campionato e dopo 34 partite stagionali nel torneo è sempre arrivata almeno a 55 nelle scorse nove stagioni: assieme a Inter, Juventus e Roma, la Dea potrebbe diventare una delle sole quattro squadre a raggiungere questa soglia a questo punto della competizione in ciascuna delle ultime 10 edizioni (dal 2016/17). Dopo tre sconfitte esterne consecutive in campionato tra novembre e dicembre, l'Atalanta ha perso solo una delle nove trasferte più recenti nel torneo (4V, 4N); nel periodo (dalla 16^ giornata in avanti) nessuna formazione ha registrato meno sconfitte fuori casa in Serie A (una anche Como e Inter).