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La partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 34^ giornata

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Oggi, lunedì 27 aprile, si scende in campo per la 34^ giornata di Serie A.  Lazio-Udinese su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 - e in streaming su NOW. Tutti gli appuntamenti del lunedì di campionato

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Il lunedì che conclude la 34^ giornata di campionato vede scendere in campo, alle 18.30, Cagliari-Atalanta e alle 20.45, Lazio-Udinese su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Dario Massara con il commento di Fernando Orsi. Inviati Matteo Petrucci e Marina Presello.

Gli studi e i volti di Sky Sport

Lunedì sera, L’Originale dalle 20 e dalle 22.45. Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna saranno in compagnia di Veronica Baldaccini, Luca Gotti, Gianfranco Teotino e Walter Zenga.

Serie A, la programmazione di oggi

Lunedì 27 aprile

  • ore 18.30: Cagliari-Atalanta su DAZN 1
  • dalle 20 e dalle 22.45: L’Originale con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Fayna, Veronica Baldaccini, Luca Gotti, Gianfranco Teotino e Walter Zenga
  • ore 20.45: LAZIO-UDINESE su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Telecronaca Dario Massara, commento Fernando Orsi. Inviati Matteo Petrucci e Marina Presello

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