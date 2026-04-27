Il lunedì che conclude la 34^ giornata di campionato vede scendere in campo, alle 18.30, Cagliari-Atalanta e alle 20.45, Lazio-Udinese su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca di Dario Massara con il commento di Fernando Orsi. Inviati Matteo Petrucci e Marina Presello.

Gli studi e i volti di Sky Sport

Lunedì sera, L’Originale dalle 20 e dalle 22.45. Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna saranno in compagnia di Veronica Baldaccini, Luca Gotti, Gianfranco Teotino e Walter Zenga.