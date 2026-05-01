Como-Napoli è il big match della 35^ giornata di campionato, con le due squadre che sabato alle 18 scenderanno in campo al "Sinigaglia". Fabregas dovrebbe confermare lo stesso undici di partenza visto contro il Genoa: Diao, Paz e Baturina a supporto di Douvikas. Una sola novità per Conte, con Beukema che dovrebbe prendere il posto di Olivera in difesa
Probabili Formazioni
COMO (4-2-3-1) la probabile formazione
Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; da Cunha, Perrone; Diao, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas.
- Nessuna novità per Fabregas, che dovrebbe confermare lo stesso undici iniziale visto contro il Genoa
- Sulla trequarti Diao, Nico Paz e Baturina
- Il riferimento offensivo è Douvikas
NAPOLI (3-4-2-1) la probabile formazione
Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Politano, McTominay, Lobotka, Gutierrez; De Bruyne, Alisson; Hojlund. All. Conte.
- Conte dovrebbe operare un solo cambio rispetto alla scorsa gara con la Cremonese: Beukema per Oliveira in difesa
- A centrocampo McTominay e Lobokta
- Sulla trequarti De Bruyne e Alisson Santos a supporto di Hojlund