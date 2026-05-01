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Como-Napoli, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Como-Napoli è il big match della 35^ giornata di campionato, con le due squadre che sabato alle 18 scenderanno in campo al "Sinigaglia". Fabregas dovrebbe confermare lo stesso undici di partenza visto contro il Genoa: Diao, Paz e Baturina a supporto di Douvikas. Una sola novità per Conte, con Beukema che dovrebbe prendere il posto di Olivera in difesa

SERIE A, GLI INDISPONIBILI PER LA 35^ GIORNATA

Probabili Formazioni

Como
Jean Butez
Jean Butez
portiere
Como
Ivan Smolcic
Ivan Smolcic
terzino destro
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Como
Jacobo Ramón
Jacobo Ramón
difensore centrale
Como
Diego Carlos
Diego Carlos
difensore centrale
pubblicità
Como
Álex Valle
Álex Valle
terzino sinistro
Como
Lucas da Cunha
Lucas da Cunha
mediano
Como
Máximo Perrone
Máximo Perrone
mediano
Como
Assane Diao
Assane Diao
esterno destro
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Como
Nico Paz
Nico Paz
trequartista
Como
Martin Baturina
Martin Baturina
esterno sinistro
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Como
Tasos Douvikas
Tasos Douvikas
attaccante

COMO (4-2-3-1) la probabile formazione

Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; da Cunha, Perrone; Diao, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas.

  • Nessuna novità per Fabregas, che dovrebbe confermare lo stesso undici iniziale visto contro il Genoa
  • Sulla trequarti Diao, Nico Paz e Baturina
  • Il riferimento offensivo è Douvikas
Napoli
Vanja Milinkovic-Savic
Vanja Milinkovic-Savic
portiere
Napoli
Sam Beukema
Sam Beukema
difensore centrale di destra
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Napoli
Amir Rrahmani
Amir Rrahmani
difensore centrale
Napoli
Alessandro Buongiorno
Alessandro Buongiorno
difensore centrale di sinistra
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Napoli
Matteo Politano
Matteo Politano
esterno destro
Napoli
Scott McTominay
Scott McTominay
centrocampista centrale
Napoli
Stanislav Lobotka
Stanislav Lobotka
centrocampista centrale
Napoli
Miguel Gutiérrez
Miguel Gutiérrez
esterno sinistro
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Napoli
Kevin De Bruyne
Kevin De Bruyne
trequartista
Napoli
Alisson Santos
Alisson Santos
trequartista
pubblicità
Napoli
Rasmus Højlund
Rasmus Højlund
attaccante

NAPOLI (3-4-2-1) la probabile formazione

Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Politano, McTominay, Lobotka, Gutierrez; De Bruyne, Alisson; Hojlund. All. Conte.

  • Conte dovrebbe operare un solo cambio rispetto alla scorsa gara con la Cremonese: Beukema per Oliveira in difesa
  • A centrocampo McTominay e Lobokta
  • Sulla trequarti De Bruyne e Alisson Santos a supporto di Hojlund

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