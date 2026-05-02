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Inter-Parma, probabili formazioni del posticipo di Serie A: match point scudetto

Serie A

Domenica 3 maggio l'Inter ha il primo match point scudetto contro il Parma a San Siro: bastano altri 3 punti da qui alla fine del campionato per la certezza del tricolore. Due ritorni importanti per Chivu, che ritrova dal 1' Bastoni e Lautaro. A centrocampo Mkhitaryan è in vantaggio su Sucic, out Calhanoglu e Luis Henrique. Sulla fascia destra torna titolare Dumfries. Diversi ballottaggi per Cuesta: Bernabé favorito su Ordonez e Sorensen, Strefezza avanti su Elphege

INTER, TUTTE LE COMBINAZIONI PER LO SCUDETTO

Probabili Formazioni

Inter
Yann Sommer
Yann Sommer
Portiere
Inter
Yann Bisseck
Yann Bisseck
Difensore centrale di destra
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Inter
Manuel Akanji
Manuel Akanji
Difensore centrale
Inter
Alessandro Bastoni
Alessandro Bastoni
Difensore centrale di sinistra
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Inter
Denzel Dumfries
Denzel Dumfries
Esterno destro
Inter
Nicolò Barella
Nicolò Barella
Mezzala destra
Inter
Piotr Zielinski
Piotr Zielinski
Centrocampista centrale
Inter
Henrikh Mkhitaryan
Henrikh Mkhitaryan
Mezzala sinistra
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Inter
Federico Dimarco
Federico Dimarco
Esterno sinistro
Inter
Marcus Thuram
Marcus Thuram
Attaccante
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Inter
Lautaro Martínez
Lautaro Martínez
Attaccante

Le scelte di Chivu

INTER (3-5-2), la probabile formazione: Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martínez. All. Chivu

  • In difesa torna titolare Bastoni sul centro-sinistra
  • A centrocampo Mkhitaryan favorito su Sucic, sulla destra Dumfries ritrova un posto dal 1'
  • In attacco dovrebbe tornare Lautaro Martinez titolare accanto a Thuram: l'argentino è assente dallo scorso 5 aprile per infortunio
  • Assenti per infortunio Calhanoglu Luis Henrique
Parma
Zion Suzuki
Zion Suzuki
Portiere
Parma
Alessandro Circati
Alessandro Circati
Difensore centrale di destra
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Parma
Mariano Troilo
Mariano Troilo
Difensore centrale
Parma
Lautaro Valenti
Lautaro Valenti
Difensore centrale di sinistra
pubblicità
Parma
Enrico Del Prato
Enrico Del Prato
Esterno destro
Parma
Adrián Bernabé
Adrián Bernabé
Mezzala destra
Parma
Hans Nicolussi Caviglia
Hans Nicolussi Caviglia
Centrocampista centrale
Parma
Mandela Keita
Mandela Keita
Mezzala sinistra
pubblicità
Parma
Emanuele Valeri
Emanuele Valeri
Esterno sinistro
Parma
Gabriel Strefezza
Gabriel Strefezza
Attaccante
pubblicità
Parma
Mateo Pellegrino
Mateo Pellegrino
Attaccante

Le scelte di Cuesta

PARMA (3-5-2), la probabile formazione: Suzuki; Circati, Troilo, Valenti; Delprato, Bernabé, Nicolussi Caviglia, Keita, Valeri; Strefezza, Pellegrino. All. Cuesta

  • In difesa Valenti dovrebbe giocare al posto di Ndiaye
  • Ballottaggio a centrocampo: Bernabé favorito su Ordonez e Sorensen
  • In attacco Strefezza è in vantaggio su Elphege

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