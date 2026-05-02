Domenica 3 maggio l'Inter ha il primo match point scudetto contro il Parma a San Siro: bastano altri 3 punti da qui alla fine del campionato per la certezza del tricolore. Due ritorni importanti per Chivu, che ritrova dal 1' Bastoni e Lautaro. A centrocampo Mkhitaryan è in vantaggio su Sucic, out Calhanoglu e Luis Henrique. Sulla fascia destra torna titolare Dumfries. Diversi ballottaggi per Cuesta: Bernabé favorito su Ordonez e Sorensen, Strefezza avanti su Elphege
Probabili Formazioni
Le scelte di Chivu
INTER (3-5-2), la probabile formazione: Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martínez. All. Chivu
- In difesa torna titolare Bastoni sul centro-sinistra
- A centrocampo Mkhitaryan favorito su Sucic, sulla destra Dumfries ritrova un posto dal 1'
- In attacco dovrebbe tornare Lautaro Martinez titolare accanto a Thuram: l'argentino è assente dallo scorso 5 aprile per infortunio
- Assenti per infortunio Calhanoglu e Luis Henrique
Le scelte di Cuesta
PARMA (3-5-2), la probabile formazione: Suzuki; Circati, Troilo, Valenti; Delprato, Bernabé, Nicolussi Caviglia, Keita, Valeri; Strefezza, Pellegrino. All. Cuesta
- In difesa Valenti dovrebbe giocare al posto di Ndiaye
- Ballottaggio a centrocampo: Bernabé favorito su Ordonez e Sorensen
- In attacco Strefezza è in vantaggio su Elphege