Domenica 3 maggio l'Inter ha il primo match point scudetto contro il Parma a San Siro: bastano altri 3 punti da qui alla fine del campionato per la certezza del tricolore. Due ritorni importanti per Chivu, che ritrova dal 1' Bastoni e Lautaro. A centrocampo Mkhitaryan è in vantaggio su Sucic, out Calhanoglu e Luis Henrique. Sulla fascia destra torna titolare Dumfries. Diversi ballottaggi per Cuesta: Bernabé favorito su Ordonez e Sorensen, Strefezza avanti su Elphege

INTER, TUTTE LE COMBINAZIONI PER LO SCUDETTO