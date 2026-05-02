Nel match della domenica alle 18, che sarà trasmesso in diretta su Sky Sport, la Juventus ospita il Verona. Spalletti ritrova Yildiz titolare dopo le due panchine contro Bologna e Milan, in attacco David confermato dal 1' con Vlahovic pronto a subentrare, così come Boga. Con Orban ancora non convocato, Sammarco ha qualche dubbio in attacco ed è senza Valentini squalificato in difesa. Le probabili formazioni di Juventus-Verona
Probabili Formazioni
JUVENTUS (3-4-2-1) la probabile formazione
Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceição, Yildiz; David. All. Spalletti
- Dopo le due panchine con Bologna e Milan, Yildiz torna dal 1'
- Vlahovic e Boga partono dalla panchina con David confermato titolare
- McKennie esterno destro, sull'altra fascia Cambiaso
VERONA (3-5-2) la probabile formazione
Montipò; Nelsson, Edmundsson, Frese; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Suslov; Bowie. All. Sammarco
- Il Verona già retrocesso è senza lo squalificato Valentini in difesa, problemi per Bella-Kotchap
- Orban ancora non convocato. Sammarco per l'attacco ha più soluzioni: Suslov dietro Bowie, lo scozzese in coppia con Sarr oppure supportato da Harroui