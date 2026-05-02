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Juventus-Verona, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Nel match della domenica alle 18, che sarà trasmesso in diretta su Sky Sport, la Juventus ospita il Verona. Spalletti ritrova Yildiz titolare dopo le due panchine contro Bologna e Milan, in attacco David confermato dal 1' con Vlahovic pronto a subentrare, così come Boga. Con Orban ancora non convocato, Sammarco ha qualche dubbio in attacco ed è senza Valentini squalificato in difesa. Le probabili formazioni di Juventus-Verona

SPALLETTI: "YILDIZ STA BENE"

Probabili Formazioni

Juventus
Michele Di Gregorio
Michele Di Gregorio
portiere
Juventus
Pierre Kalulu
Pierre Kalulu
difensore centrale di destra
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Juventus
Gleison Bremer
Gleison Bremer
difensore centrale
Juventus
Lloyd Kelly
Lloyd Kelly
difensore centrale di sinistra
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Juventus
Weston McKennie
Weston McKennie
esterno destro
Juventus
Manuel Locatelli
Manuel Locatelli
centrocampista centrale
Juventus
Khéphren Thuram
Khéphren Thuram
centrocampista centrale
Juventus
Andrea Cambiaso
Andrea Cambiaso
esterno sinistro
pubblicità
Juventus
Francisco Conceição
Francisco Conceição
trequartista
Juventus
Kenan Yildiz
Kenan Yildiz
trequartista
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Juventus
Jonathan David
Jonathan David
attaccante

JUVENTUS (3-4-2-1) la probabile formazione

Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceição, Yildiz; David. All. Spalletti

  • Dopo le due panchine con Bologna e Milan, Yildiz torna dal 1'
  • Vlahovic e Boga partono dalla panchina con David confermato titolare
  • McKennie esterno destro, sull'altra fascia Cambiaso
Verona
Lorenzo Montipò
Lorenzo Montipò
portiere
Verona
Victor Nelsson
Victor Nelsson
difensore centrale di destra
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Verona
Andrias Edmundsson
Andrias Edmundsson
difensore centrale
Verona
Martin Frese
Martin Frese
difensore centrale di sinistro
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Verona
Rafik Belghali
Rafik Belghali
esterno destro
Verona
Jean-Daniel Akpa-Akpro
Jean-Daniel Akpa-Akpro
mezz'ala destra
Verona
Roberto Gagliardini
Roberto Gagliardini
centrocampista centrale
Verona
Antoine Bernede
Antoine Bernede
mezz'ala sinistra
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Verona
Domagoj Bradaric
Domagoj Bradaric
esterno sinistro
Verona
Tomás Suslov
Tomás Suslov
attaccante
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Verona
Kieron Bowie
Kieron Bowie
attaccante

VERONA (3-5-2) la probabile formazione

Montipò; Nelsson, Edmundsson, Frese; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Suslov; Bowie. All. Sammarco

  • Il Verona già retrocesso è senza lo squalificato Valentini in difesa, problemi per Bella-Kotchap
  • Orban ancora non convocato. Sammarco per l'attacco ha più soluzioni: Suslov dietro Bowie, lo scozzese in coppia con Sarr oppure supportato da Harroui

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