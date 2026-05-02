Nel match della domenica alle 18, che sarà trasmesso in diretta su Sky Sport, la Juventus ospita il Verona. Spalletti ritrova Yildiz titolare dopo le due panchine contro Bologna e Milan, in attacco David confermato dal 1' con Vlahovic pronto a subentrare, così come Boga. Con Orban ancora non convocato, Sammarco ha qualche dubbio in attacco ed è senza Valentini squalificato in difesa. Le probabili formazioni di Juventus-Verona

SPALLETTI: "YILDIZ STA BENE"