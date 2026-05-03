La partita Inter-Parma valida per la 35^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 3 maggio alle ore 20.45 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Inter e Parma

L'Inter è rimasta imbattuta nelle ultime otto partite (5V, 3N) contro il Parma in Serie A e ha segnato almeno due gol in ciascuna delle ultime sette (15 in totale, per una media di 2.1 a match); l'ultima sconfitta dei nerazzurri contro gli emiliani nel torneo risale al 15 settembre 2018: 0-1, al Meazza, con la rete decisiva di Federico Dimarco (il suo primo gol nella competizione). Il Parma ha vinto soltanto due delle 28 sfide (10N, 16P) disputate sul campo dell'Inter in Serie A - quelle per 3-1 nel maggio 1999 e per 1-0 nel settembre 2018. L'Inter ha segnato 80 gol in questo torneo: meno soltanto di Barcellona (87) e Bayern Monaco (113) nei cinque maggiori campionati europei 2025/26; i nerazzurri potrebbero realizzare un bottino superiore di reti dopo 35 partite di Serie A per la quarta volta nella loro storia, dopo il 1949/50 (92), il 1950/51 (96) e il 2023/24 (81). L'Inter vanta una differenza reti in casa di +32 in questo campionato (47 gol segnati e 15 subiti): si tratta della differenza reti più alta registrata dai nerazzurri dopo le prime 17 gare interne di un campionato di Serie A negli ultimi 60 anni (prima bisogna risalire al +35 del 1958/59). Sono 42 i punti raccolti dal Parma dopo 34 giornate di Serie A, frutto di 10 vittorie e 12 pareggi (12P); gli emiliani potrebbero conquistare almeno 43 punti a tre gare dal termine di un campionato di Serie A per la prima volta dal 2019/20: proprio 43 in quel caso e 11˚ posto finale. Il Parma ha vinto le ultime due partite di campionato senza subire gol (1-0 sia contro l'Udinese che il Pisa); gli emiliani potrebbero collezionare tre successi consecutivi tenendo la porta inviolata per la prima volta in Serie A da dicembre 2002, con Cesare Prandelli come allenatore.