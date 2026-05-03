Il posticipo tra Roma e Fiorentina (lunedì alle 20.45 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su NOW) chiude la 35^ giornata di Serie A. Koné e Dybala dovrebbero giocare dall'inizio. Nella Viola dubbio Gosens, che potrebbe giocare al posto di Comuzzo, con Ranieri al centro della difesa. Le probabili formazioni

LA CONFERENZA DI GASPERINI