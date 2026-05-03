Il posticipo tra Roma e Fiorentina (lunedì alle 20.45 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su NOW) chiude la 35^ giornata di Serie A. Koné e Dybala dovrebbero giocare dall'inizio. Nella Viola dubbio Gosens, che potrebbe giocare al posto di Comuzzo, con Ranieri al centro della difesa. Le probabili formazioni
Probabili Formazioni
ROMA (3-4-2-1) la probabile formazione
Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Malen. All. Gasperini.
- Gasperini non potrà contare sullo squalificato El Aynaoui
- Koné e Dybala dovrebbero partire dall'inizio
- Qualora l'argentino dovesse iniziare in panchina, ci sarebbe Pisilli al suo posto
FIORENTINA (4-3-3) la probabile formazione
De Gea; Dodò, Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Ndour, Fagioli, Mandragora; Harrison, Gudmundsson, Solomon. All. Vanoli.
- Dubbio Gosens, che potrebbe giocare al posto di Comuzzo con Ranieri che scalerebbe al centro della difesa.
- In attacco più Gudmundsson che Piccoli, ancora out Kean