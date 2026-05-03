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Roma-Fiorentina, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Il posticipo tra Roma e Fiorentina (lunedì alle 20.45 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su NOW) chiude la 35^ giornata di Serie A. Koné e Dybala dovrebbero giocare dall'inizio. Nella Viola dubbio Gosens, che potrebbe giocare al posto di Comuzzo, con Ranieri al centro della difesa. Le probabili formazioni

LA CONFERENZA DI GASPERINI

Probabili Formazioni

Roma
Mile Svilar
Mile Svilar
portiere
Roma
Gianluca Mancini
Gianluca Mancini
difensore centrale di destra
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Roma
Evan Ndicka
Evan Ndicka
difensore centrale
Roma
Mario Hermoso
Mario Hermoso
difensore centrale di sinistra
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Roma
Zeki Çelik
Zeki Çelik
esterno destro
Roma
Bryan Cristante
Bryan Cristante
centrocampista centrale
Roma
Manu Koné
Manu Koné
centrocampista centrale
Roma
Wesley Vinícius Wesley
Wesley Vinícius Wesley
esterno sinistro
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Roma
Matías Soulé
Matías Soulé
trequartista
Roma
Paulo Dybala
Paulo Dybala
trequartista
pubblicità
Roma
Donyell Malen
Donyell Malen
attaccante

ROMA (3-4-2-1) la probabile formazione

Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Malen. All. Gasperini.

  • Gasperini non potrà contare sullo squalificato El Aynaoui
  • Koné e Dybala dovrebbero partire dall'inizio
  • Qualora l'argentino dovesse iniziare in panchina, ci sarebbe Pisilli al suo posto
Fiorentina
David de Gea
David de Gea
portiere
Fiorentina
Domilson Dodô
Domilson Dodô
terzino destro
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Fiorentina
Marin Pongracic
Marin Pongracic
difensore centrale
Fiorentina
Pietro Comuzzo
Pietro Comuzzo
difensore centrale
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Fiorentina
Luca Ranieri
Luca Ranieri
terzino sinistro
Fiorentina
Cher Ndour
Cher Ndour
mezzala destra
Fiorentina
Nicolò Fagioli
Nicolò Fagioli
centrocampista centrale
Fiorentina
Rolando Mandragora
Rolando Mandragora
mezzala sinistra
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Fiorentina
Jack Harrison
Jack Harrison
esterno destro
Fiorentina
Albert Gudmundsson
Albert Gudmundsson
attaccante
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Fiorentina
Manor Solomon
Manor Solomon
esterno sinistro

FIORENTINA (4-3-3) la probabile formazione

De Gea; Dodò, Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Ndour, Fagioli, Mandragora; Harrison, Gudmundsson, Solomon. All. Vanoli.

  • Dubbio Gosens, che potrebbe giocare al posto di Comuzzo con Ranieri che scalerebbe al centro della difesa.
  • In attacco più Gudmundsson che Piccoli, ancora out Kean

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