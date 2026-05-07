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Serie A, la presentazione della 36^ giornata: orari, arbitri e squalificati

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La trentaseiesima, e terzultima, giornata di Serie A si apre venerdì 8 maggio alle 20.45 con Torino-Sassuolo su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 - e in streaming su NOW. La giornata si conclude poi lunedì 11 maggio. Le partite del turno di campionato: dove vederle, gli arbitri e i giocatori squalificati

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Il trentaseiesimo turno di Serie A della stagione si gioca da venerdì 8 a lunedì 11 maggio. Le 3 partite in diretta su Sky e in streaming su NOW saranno: Torino-Sassuolo, Lecce-Juventus e Parma-Roma. La giornata di Serie A si apre venerdì 8 maggio alle 20.45 con Torino-Sassuolo su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Sono tre gli appuntamenti del sabato che inizia con, alle 15.00, Cagliari-Udinese. A seguire alle 18.00 con Lazio-Inter e la sera, alle 20.45, Lecce-Juventus su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. La domenica di campionato si apre alle 12.30 con Verona-Como, prosegue alle 15.00 con un doppio appuntamento: Cremonese-Pisa e Fiorentina-Genoa.  Alle 18.00 è il momento di Parma-Roma su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Alle 20.45 scendono in campo Milan e Atalanta. Il lunedì si conclude la giornata di campionato con, alle 20.45, Napoli-Bologna.

 

Le 10 partite di ogni turno di Serie A sono visibili anche in tutti i locali con abbonamento Sky, scopri il più vicino su trovabar.sky.it.

Serie A, la programmazione della 36^ giornata

Venerdì 8 maggio

  • ore 20.45: Torino-Sassuolo su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW - [Galipò]

Sabato 9 maggio

  • ore 15.00: Cagliari-Udinese su DAZN 1 – [Dionisi]
  • ore 18.00: Lazio-Inter su DAZN 1 - [Abisso]
  • ore 20.45: Lecce-Juventus su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Colombo]

Domenica 10 maggio

  • ore 12.30: Verona-Como su DAZN 1 – [Di Bello]
  • ore 15.00: Cremonese-Pisa su DAZN 1 – [Ayroldi]
  • ore 15.00: Fiorentina-Genoa su DAZN 2 – [Massimi]
  • ore 18.00: Parma-Roma su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Chiffi]
  • ore 20.45: Milan-Atalanta su DAZN 1 – [Zufferli]

Lunedì 11 maggio

  • ore 20.45: Napoli-Bologna su DAZN 1 – [Piccinini]

Squalificati Serie A, i giocatori che saltano la 36^ giornata

Sono quattro giocatori squalificati per la 36^ giornata di campionato in seguito alle decisioni del Giudice Sportivo di Serie A.

  • Ramon (Como)
  • Tomori (Milan)
  • Fadera (Sassuolo)
  • Kabasele (Udinese)

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