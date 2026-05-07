Il trentaseiesimo turno di Serie A della stagione si gioca da venerdì 8 a lunedì 11 maggio. Le 3 partite in diretta su Sky e in streaming su NOW saranno: Torino-Sassuolo, Lecce-Juventus e Parma-Roma. La giornata di Serie A si apre venerdì 8 maggio alle 20.45 con Torino-Sassuolo su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Sono tre gli appuntamenti del sabato che inizia con, alle 15.00, Cagliari-Udinese. A seguire alle 18.00 con Lazio-Inter e la sera, alle 20.45, Lecce-Juventus su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. La domenica di campionato si apre alle 12.30 con Verona-Como, prosegue alle 15.00 con un doppio appuntamento: Cremonese-Pisa e Fiorentina-Genoa. Alle 18.00 è il momento di Parma-Roma su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Alle 20.45 scendono in campo Milan e Atalanta. Il lunedì si conclude la giornata di campionato con, alle 20.45, Napoli-Bologna.

Le 10 partite di ogni turno di Serie A sono visibili anche in tutti i locali con abbonamento Sky, scopri il più vicino su trovabar.sky.it.